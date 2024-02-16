Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?22 комментария
Кабмин продлил госпрограмму по развитию российского ОПК
Кабмин продлил госпрограмму по развитию российского ОПК до 2034 года
Действие государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России продляется до 2034 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного в пятницу.
В соответствии с распоряжением вносятся изменения в пункт госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в перечне госпрограмм России, передает ТАСС. Период реализации заменен с 2016-2027 на 2016-2034 годы.
Документ вступает в силу 1 января 2025 года.
Ранее президент России Владимир Путин отметил кратный рост выпуска техники российским ОПК.