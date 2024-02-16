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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    16 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 21:08 • Новости дня

    В пожаре жилого дома в Анапе заподозрили построивших его бизнесменов

    СК назвал подозреваемыми после пожара в доме в Анапе двух построивших его бизнесменов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемыми по делу о пожаре в Анапе проходят двое предпринимателей, построивших дом и продававших в нем квартиры, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

    С 2005 по 2014 год застройку многоквартирного дома с помещениями для коммерческого назначения проводил 57-летний индивидуальный предприниматель и его 55-летний брат, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Эти помещения после продавались гражданам. При этом разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не было. После признания права собственности за дольщиками появились требования устранить правонарушения, но подозреваемые их игнорировали.

    Сейчас мужчин допросили в качестве подозреваемых по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Напомним, в многоэтажном в доме в Анапе произошел крупный пожар. Мансарда горела на площади 1 тыс. квадратных метров.

    16 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

    Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

    «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

    В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

    В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    16 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Группа военных ВСУ заявила о желании сложить оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    «Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в мясных штурмах. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел <…> и равнодушие руководства страны. <…> Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье», – заявили военные, передает РИА «Новости».

    Военные заявили, что предателями себя не считают и заявляют, что честно воевали за свою страну.

    «Это нас предали», – сказал один из солдат. По их словам, половина состава бригады на сегодня уничтожена.

    Видеозапись начала распространяться в украинском сегменте TikTok, однако ее неоднократно удаляли.

    Судя по тому, что военные обращаются к президенту Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, видео было записано до 8 февраля, когда Залужный был снят с должности.

    Где сейчас находятся участники видео неизвестно.

    По данным Киева, 119-я бригада участвовала в боях на Артемовском направлении, весной 2023 года военные были выведены в приграничные районы.

    Обращения от военнослужащих бригады начали поступать в декабре 2023 года, в которых они говорили, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

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    16 февраля 2024, 08:30 • Новости дня
    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

    В России состоялся первый полет тяжелого транспортного беспилотника «Партизан»

    Тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет
    @ fpi.gov.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», сообщил глава проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

    Макеич сообщил ТАСС, что полет длился 20 минут на высоте 200 метров, беспилотник двигался со скоростью от 50 до 200 км/ч.

    Первый полет «Партизана» прошел в пилотируемом режиме, чтобы обеспечить безопасность и снять полетные данные.

    Отмечается, что первый полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса.

    Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в свою очередь заявил, что по итогам проведенных работ планируется создать универсальный летательный аппарат с возможностью опционального пилотирования.

    Беспилотный летательный аппарат предназначен для перевозки грузов массой до 1 тыс. килограммов на расстояния до 1 тыс. километров. Способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров.

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    16 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    Навальный умер в колонии

    ФСИН: Навальный умер в колонии

    Навальный умер в колонии
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов) умер в колонии, причины его кончины устанавливаются, сообщили в управлении ФСИН по ЯНАО.

    Навальный в колонии после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, передает ТАСС сообщение ведомства.

    В управлении сообщили, что недомогание осужденный почувствовал 16 февраля. Все произошло в исправительной колонии № 3.

    На место оперативно прибыли медработники, вызвали бригаду скорой помощи. Навальному провели реанимационные мероприятия, однако положительных результатов не было. Медики констатировали смерть осужденного, причины которой в настоящее время устанавливаются.

    Во ФСИН сообщили, что в колонию, где скончался Навальный, будет направлена комиссия ведомства.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    16 февраля 2024, 17:07 • Новости дня
    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий

    Глава МИД России Лавров назвал число находящихся в колониальной зависимости от метрополий территорий

    Лавров призвал деколонизировать 17 территорий
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В мире остается 17 территорий, контролируемых бывшими метрополиями, их зависимость необходимо прекратить совместными усилиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!»

    Министр отметил, что в современных условиях необходимо выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования ООН.

    Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» проходит в Доме союзов в Москве. Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    16 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен поставить Киеву дальнобойные вооружения, которые достали бы до «сердца России», заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

    Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

    В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

    «Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

    При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

    «Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

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    16 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    В ДНР сообщили о потерях ВСУ в попытке отвести войска от Донецка
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся отвести ряд своих подразделений от Донецка, эти попытки приводят к большим потерям живой силы, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ несут очень большие потери в попытках вывести ряд подразделений из огневого мешка, в котором сами и оказались, передает ТАСС.

    В пятницу утром стало известно, что группировка «Восток» обстреляла из «Градов» позиции ВСУ под Донецком.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, два ЗРК «Стрела-10», три британские гаубицы FH70, а также польская самоходная артустановка Krab.

    Коментарии (4)
    16 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального

    Песков: ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Навального

    В Кремле отреагировали на сообщение о смерти Навального
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов), поручений для этого не требуется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что у ФСИН есть определенный свод правил, а потому никаких поручений не требуется.

    Представитель Кремля добавил, что не располагает данными о причинах смерти Навального. Он отметил, что это будут выяснять медики, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что Путину доложено о смерти Навального. «Из Москвы было доложено», – уточнил представитель Кремля.

    Ранее в управлении ФСИН по ЯНАО сообщили, что Навальный умер в колонии.

    Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества.

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    16 февраля 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки

    Военкор Лисицын заявил о взятии российскими силами мощного укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки

    Российские военные захватили мощный укрепрайон ВСУ на юге Авдеевки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные 1-й Славянской бригады взяли мощный укрепрайон украинских военных «Зенит» на юге Авдеевки, сообщил военкор Евгений Лисицын.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские бойцы водрузили флаг на территории бывшей части противовоздушной обороны.

    Также Лисицын отметил, что ВС России приближаются к взятию самого сильного укрепрайона боевиков ВСУ на всей линии фронта, оборудованного и укреплявшегося с 2014 года.

    Ранее военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое.

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    15 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного

    Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Сырского изменить положение на фронте

    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), равно как и 16 новых генералов, не поможет украинской армии, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    В эфире украинского телеканала Кривонос выразил мнение, что кадровые перестановки не окажут позитивного влияния на положение ВСУ на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда зависят от возможностей экономики, передает «Московский комсомолец».

    «Генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» – сказал Кривонос.

    Пока экономика Украины не способна обеспечить войска нужным количеством боеприпасов, техники и другими вещами, смена военного руководства ничего не изменит, подчеркнул он.

    «Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?» – задался вопросом Кривонос, отметив, что ни снаряды, ни техника на фронт не пошли.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением.

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    16 февраля 2024, 15:19 • Новости дня
    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    СМИ: Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение

    Подразделения 3-й штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке попали в окружение
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Срочно отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами находится в окружении, сообщило издание «Страна» со ссылкой на замкомбрига Родиона Кудряшова.

    Как говорится в материале, третья штурмовая бригада в Авдеевке находится в окружении, местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180, передает РИА «Новости».

    Перед этим сегодня воинское формирование назвало «своим новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

    Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что для украинских военных из Авдеевки подготовлены «новые позиции».

    Напомним, издание Washington Post сообщило, что ВСУ начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени.

    Коментарии (19)
    16 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    В Севастополе задержана украденная туристами на Карибских островах яхта
    В Севастополе задержана украденная туристами на Карибских островах яхта
    @ customs.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Похищенная российскими туристами в 2019 году на Карибских островах яхта задержана таможенниками в Севастополе, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

    Согласно сообщению пресс-службы, таможенники Севастополя пресекли попытку незаконной легализации яхты, украденной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года, передает ТАСС.

    Яхта была задержана, поскольку не была задекларирована и имеет статус иностранного товара. В ФТС добавили, что сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Легализация имущества, приобретенного преступным путем».

    Российские туристы в 2019 году на островах Антигуа и Барбуда взяли яхту стоимостью 30 млн рублей напрокат, а затем перегнали ее в Крым, зарегистрировали по поддельным документам и стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок. В ходе экспертизы установлено, что у яхты было два идентификационных номера, один из которых нанесли кустарным способом. Полиция на Карибских островах также возбудила уголовное дело, в международный розыск объявлен организатор преступления.

    Ранее угнанную во Флориде яхту задержали у Мексики с двумя россиянами на борту.

    Коментарии (7)
    16 февраля 2024, 13:09 • Новости дня
    Россия разрешила поставки бананов из Эквадора
    Россия разрешила поставки бананов из Эквадора
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт каналу «Россия 24».

    На следующей неделе у российской стороны состоится видеоконференция с контрольной службой Эквадора. При этом Россия уже сегодня дает право пяти компаниям поставлять бананы под гарантию службы. Все технические вопросы будут обсуждаться дальше, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия наказала пять эквадорских поставщиков бананов .

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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