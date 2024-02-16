Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?16 комментариев
В пожаре жилого дома в Анапе заподозрили построивших его бизнесменов
СК назвал подозреваемыми после пожара в доме в Анапе двух построивших его бизнесменов
Подозреваемыми по делу о пожаре в Анапе проходят двое предпринимателей, построивших дом и продававших в нем квартиры, сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.
С 2005 по 2014 год застройку многоквартирного дома с помещениями для коммерческого назначения проводил 57-летний индивидуальный предприниматель и его 55-летний брат, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Эти помещения после продавались гражданам. При этом разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не было. После признания права собственности за дольщиками появились требования устранить правонарушения, но подозреваемые их игнорировали.
Сейчас мужчин допросили в качестве подозреваемых по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, в многоэтажном в доме в Анапе произошел крупный пожар. Мансарда горела на площади 1 тыс. квадратных метров.