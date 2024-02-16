В пожаре жилого дома в Анапе заподозрили построивших его бизнесменов

СК назвал подозреваемыми после пожара в доме в Анапе двух построивших его бизнесменов

Tекст: Алексей Дегтярев

С 2005 по 2014 год застройку многоквартирного дома с помещениями для коммерческого назначения проводил 57-летний индивидуальный предприниматель и его 55-летний брат, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Эти помещения после продавались гражданам. При этом разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не было. После признания права собственности за дольщиками появились требования устранить правонарушения, но подозреваемые их игнорировали.

Сейчас мужчин допросили в качестве подозреваемых по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в многоэтажном в доме в Анапе произошел крупный пожар. Мансарда горела на площади 1 тыс. квадратных метров.