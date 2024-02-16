Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Набиуллина не увидела оснований для продления продажи валютной выручки
Набиуллина заявила об отсутствии оснований для продления продажи валютной выручки
Обязательная продажа валютной выручки для экспортеров в целях стабилизации обменного курса показала меньшую эффективность по сравнению с другими мерами, поэтому Банк России (ЦБ) не видит весомых причин для ее продления, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«На наш взгляд, важность меры по обязательной продаже валютной выручки для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам», – сказала она, передают «Известия».
По словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики были более эффективны для стабилизации курса. Благодаря увеличению ставки повысилась привлекательность сбережений в рублях, пояснила глава ЦБ. Это также замедлило раскручивание спирали роста на импорт, добавила она.
Ранее в ЦБ сделали прогноз о снижении ключевой ставки.