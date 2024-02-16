Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
В ЦБ сделали прогноз о снижении ключевой ставки
Набиуллина: Первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года
Банк России (ЦБ) планирует постепенно снижать ключевую ставку, впервые это может произойти во второй половине этого года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, регулятор планирует снижать ее постепенно и плавно, передает ТАСС.
«Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широким, но большинство считает, что это, скорее, произойдет во второй половине этого года», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
Ранее Банк России по итогам первого в этом году заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.