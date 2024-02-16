Глава Минтруда: В России сложился рынок труда соискателя

«По итогам 2023 года уровень безработицы составил всего 3,2% – это исторический минимум, а ведь на фоне нарастающего санкционного давления в стране звучали самые пессимистичные прогнозы и оценки происходящей ситуации», – приводятся слова Котякова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе со снижением уровня безработицы растет уровень заработной платы в стране, отметил Котяков. Он также подчеркнул, что важным аспектом успешной реализации кадровой политики является бесплатное переобучение населения.

«В 2023 году на портал «Работа России» для прохождения профориентации обратились более 1,7 млн человек. С этого года по более чем 150 самым востребованным в экономике профессиям смогут учиться и работающие граждане», – сказал он.

Министр уточнил, что к концу 2023 года открыто более 550 новых кадровых центров «Работа России». В этом году будет обновлено еще более 300 центров, говорится в Telegram-канале правительства.

Для компаний доступна возможность вести электронный кадровый документооборот на портале «Работа России». Весной на портале «Работа России» заработает единая база предложений о целевом обучении, а с 1 июня станет доступен сервис «Мониторинг трудоустройства выпускников».

Котяков также рассказал о мерах поддержки, в том числе о возможности организаций получать финансовую помощь при найме отдельных категорий соискателей. Например, промышленные компании могут получать до 300 тыс. рублей при найме соискателей из других регионов, если компания включена в региональный перечень приоритетных предприятий. Министр добавил, что от качества занятости и наличия квалифицированных специалистов зависят такие стратегические задачи, как импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета России.

После завершения пленарной сессии Котяков провел карьерные консультации в павильоне «Семья.Работа.Долголетие». На экспозиции Минтруда развернут постоянно действующий кадровый центр «Работа России».