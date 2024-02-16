Лавров призвал деколонизировать 17 территорий

Глава МИД России Лавров назвал число находящихся в колониальной зависимости от метрополий территорий

Tекст: Вера Басилая

Министр отметил, что в современных условиях необходимо выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования ООН.

Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» проходит в Доме союзов в Москве. Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.