Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Лавров призвал деколонизировать 17 территорий
Глава МИД России Лавров назвал число находящихся в колониальной зависимости от метрополий территорий
В мире остается 17 территорий, контролируемых бывшими метрополиями, их зависимость необходимо прекратить совместными усилиями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!»
Министр отметил, что в современных условиях необходимо выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, а также завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, передает ТАСС.
Лавров напомнил, что до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования ООН.
Первый международный межпартийный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» проходит в Доме союзов в Москве. Для участия в форуме прибыли представители ведущих политических сил из стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.