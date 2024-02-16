Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
«Росэлектроника» решила наладить выпуск не уступающих мировым микросхем для самолетов
«Росэлектроника» наладит выпуск не уступающих мировым аналогам микросхем для самолетов
Въходящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» начал разработку новой линейки электронных компонентов для бортового оборудования самолетов, по характеристикам не уступающую продукции ведущих зарубежных производителей, сообщили в пресс-службе .
Согласно сообщению пресс-службы холдинга, «Росэлектроника» ведет разработку линейки интегральных микросхем и микросборок для бортовых систем электропитания летательных аппаратов, отличающихся наличием емкостной гальванической развязки, реализованной на самих кристаллах, передает ТАСС.
Там добавили, что разработчикам ЭКБ удалось добиться эксплуатационных характеристик, соответствующих аналогичным изделиям ведущих иностранных производителей.
В «Росэлектронике» добавили, что новые изделия будут включать в себя высоковольтные одно- и двухканальные драйверы для управления мощными N- и P- канальными транзисторами с напряжением до 600 В, которые будут способны работать при температурах минус 60 до плюс 125 градусов, а также имеют встроенную защиту от статического электричества и пониженного напряжения питания.
Разработку комплектующих в инициативном порядке ведет входящее в холдинг НПП «Пульсар».
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