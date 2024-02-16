Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Дрон ВСУ атаковал объект связи в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об атаке украинского дрона на объект связи в белгородском селе
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в районе села Пороз Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате произошел взрыв, пострадавших нет, сообщил глава региона в Telegram-канале. Оперативные службы вскоре приступят к ликвидации последствий.
Грайворонский городской округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.
Накануне при ракетном ударе по Белгороду погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.