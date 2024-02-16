Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Таганский суд отклонил иск к МТС на 1 млрд долларов по «голой вечеринке»
Иск к МТС, в котором от компании требовалась компенсация в 1 млрд долларов за «голую вечеринку» в Мутаборе», организованную ведущей Анастасией Ивлеевой, отклонен Таганским судом Москвы.
Судья Ольга Синельникова в ходе оглашения решения заявила, что в удовлетворении искового заявления отказано, передает ТАСС.
Истец Александр Трещев требовал взыскать 1 млрд долларов с компании за моральный вред и перечислить средства в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Требование было в том числе к самой Ивлеевой, но суд исключил ее из ответчиков.
Это рекордная сумма иска в истории российской судебной практики.
Ранее в Лефортовском суде зарегистрировали иск к Ивлеевой, основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову и ПАО «Мобильные телесистемы». Истец требует с каждого из них компенсировать моральный вред в 1 рубль. При этом в иске содержится требование к Ивлеевой и Евтушенкову перечислить по 1 млрд долларов в фонд «Защитники Отечества».