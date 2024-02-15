Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.8 комментариев
Ивлеевой и Евтушенкову предъявили иски по 1 млрд рублей
К Ивлеевой и Евтушенкову заявлен иск с требованием перечислить 2 млрд в фонд «Защитники Отечества»
В столичном Лефортовском суде зарегистрировано исковое заявление к телеведущей Анастасии Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки в клубе «Мутабор».
Иск зарегистрирован еще 13 февраля, ответчиками значатся Ивлеева, ПАО «Мобильные телесистемы», ООО «Арт центр», Евтушенкову о компенсации морального вреда в размере 1 рубля с каждого, сообщили в суде ТАСС.
В иске также заявлены требования об обязательстве Ивлеевой перечислить 1 млрд в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». От Евтушенкова истцы также требуют перечислить 1 млрд долларов в тот же фонд.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.