Путин: Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами

Tекст: Валерия Городецкая

«Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Путин отметил, что подавляющая часть живущих на Украине и абсолютное большинство населения России всегда считали, что это фактически один и тот же народ. При этом он указал, что антироссийские настроения на Украине возникли еще в послевоенное время.

«После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду и на них противник наш сделал ставку», – сказал глава государства. Когда Советский Союз перестал существовать, люди с антироссийской позицией пришли к власти на Украине, добавил он.

«Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз – под них и легли», – подчеркнул Путин.