Эксперт: Общество «Знание» стало ответом России на глобальные вызовы в области образования

Политолог Линдигрин: Масштаб просветительской и воспитательной деятельности общества «Знание» по-настоящему огромен

Tекст: Олег Исайченко

«Возрождение просветительской организации «Знание» стало ответом на новые глобальные вызовы, вставшие перед Россией в области образования. Государство взяло на себя ответственность за сохранение традиционных ценностей в нашем обществе. Это особенно важно в условиях, когда основным источником информации для миллионов людей стали YouTube, Google и «Википедия», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Каждый из нас понимает, что данные ресурсы не всегда корректно работают. Кроме того, учитывая развернувшееся геополитическое противостояние, нельзя исключать, что эти сервисы зачастую специально переворачивают некоторые факты, а также сознательно корректируют моральные и этические нормы в пользу противника», – подчеркивает она.

«Отмечу, что за последние несколько лет общество «Знание» сумело в несколько раз расширить собственную аудиторию. Масштаб просветительской и воспитательной деятельности этого объединения по-настоящему огромен. Выросло число лекторов, слушателей. Увеличилось и количество проводимых мероприятий», – считает эксперт.

«Общий охват проектов общества «Знание» в настоящий момент измеряется уже десятками миллионов участников. В связи с этим, развитие цифровой платформы объединения выглядит крайне перспективным. Речь идет о публикации в Интернете лекций, дискуссий и интервью по разной тематике. Это позволит объединению стать настоящим центром притяжения для всех людей, неравнодушных к просветительской деятельности», – резюмирует Линдигрин.

Ранее в рамках выставки «Россия» на ВДНХ состоялись заседание наблюдательного совета и IV Съезд Общества «Знание». Об этом сообщается на официальном сайте организации. По итогам мероприятий было решено расширить поддержку региональных лекторов объединения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать систему поощрений и льгот для спикеров, проживающих за пределами Москвы. По его словам, людям, которые отдали свою жизнь просвещению общества, необходимо не только признание, но и постоянная поддержка. Инициативу поддержал глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что в республике успешно развивается система наставничества внутри общества «Знание». Опытные лекторы работают с молодежью, помогают им определиться с темами самостоятельного выступления.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин перечислил возможные формы поддержки молодых специалистов: выделение грантов на просветительские проекты, создание системы скидок для посещения лекторами культурно-досуговых учреждений и мероприятий, включение в положение о стипендиях ученым и аспирантам пункта об участии в просветительской деятельности.

По результатам работы съезда утверждены устав общественно-государственной просветительской организации «Знание» в новой редакции и состав координационного совета.