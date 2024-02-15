В Норвегии выступили против выхода России из Арктического совета

МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета

Tекст: Дарья Григоренко

Она пояснила, что Норвегия поддерживает контакты со всеми странами-членами, в том числе и с Россией, и знакома с позицией этой страны. По ее словам, целью Норвегии является сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью членами, поэтому крайне важно, чтобы именно страны Арктического совета взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона. Представитель МИД уточнила, что Норвегия будет сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД России сообщили, что выплата ежегодных взносов в Арктический совет приостановлена до возобновления практической работы в этом формате с участием всех стран-членов.

Напомним, посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил в феврале, что Россия не исключает выхода из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.