Губернатор: При ударе ВСУ по Белгороду погибли пять человек, 18 получили ранения

Tекст: Елизавета Шишкова

Ранения получили 18 человек, при этом пять из них – дети.

Также после ракетного удара повреждены семь частных домов, в пяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждены порядка пяти машин, написал Гладков в Telegram.

Повреждения получил один магазин, также есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

Пострадавших доставляют в больницы бригады скорой помощи. На местах работают оперативные службы.

Минобороны России сообщало, что средствами ПВО была пресечена попытка атаки украинских военных, над территорией Белгородской области было сбито 14 снарядов.

Несколько снарядов упали на ТЦ и на территорию школьного стадиона.