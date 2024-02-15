Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.2 комментария
В Шереметьево перекрывали пункт досмотра из-за похожей на гранату зажигалки
В Шереметьево перекрывали пункт досмотра из-за похожей на гранату зажигалки у пассажира
В аэропорту Шереметьево закрыли пункт досмотра из-за подозрительного предмета, похожего на гранату, но позже угроза не подтвердилась, сообщила директор дирекции по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.
В пункте досмотра паркинга терминала C в 5.58 мск сотрудники безопасности нашли предмет, похожий на взрывное устройство в ходе досмотра ручной клади пассажира, сказала Захаренкова ТАСС.
После этого были проведены регламентные мероприятия, вызвали наряд полиции, проинформированы государственные органы. Пассажиров и работников направили на другой вход в пассажирский терминал.
На месте взрывотехники Росгвардии изучили предмет и не выявили от него угроз окружающим. Это оказалась зажигалка в виде ручной гранаты. После этого работа пункта досмотра возобновилась.
В апреле 2023 года у мужчины в Москве при входе на станцию метро «Лермонтовский проспект» изъяли похожий на гранату предмет.