Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад

Tекст: Ольга Никитина

Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

«Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.