Мантуров: Мы не закрываем свои границы для иностранных компаний и специалистов

Открытый диалог с участием глав субъектов России, представителей органов исполнительной власти и бизнеса состоялся 14 февраля на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений: промышленность, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Из 500 крупных европейских компаний – я не беру те, которые с оборотом меньше, чем полмиллиарда рублей в год – из разных стран Европы пока с нашего рынка официально ушло всего, соответственно, 100. Это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, но у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть, и это говорит о том, что наш рынок интересен и наш потенциал также интересен», – сказал Мантуров, ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Также он отметил, что привлечением зарубежных интеллектуальных компонентов и инвестиций страна занимается многие годы: «Мы не останавливаем эти подходы и точно не закрываем свои границы, и мы будем продолжать их привлекать, создавая все соответствующие условия как для отдельных специалистов, так и для инвесторов и собственников предприятий, готовых приезжать к нам из-за рубежа».

В рамках деловой программы Дня промышленности гости выставки «Россия» могут познакомиться с новыми разработками российской промышленности, узнать о возможностях построения карьеры в технологической сфере и мерах государственной поддержки отрасли, проанализировать примеры успешного сотрудничества власти и бизнеса. Главное технологическое мероприятие этой зимы – это и масштабная культурно-образовательная программа с множеством лекций, мастер-классов и других активностей. Ярким событием дня также станет концерт «Ритмы промышленности» с участием звезд популярной музыки.