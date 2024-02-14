Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.2 комментария
Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки акциями «Яндекс банка», которые они контролируют, это следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Разрешено совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями кредитной организации, передает ТАСС.
Ранее «Яндекс банк» назывался «Акрополь». «Яндекс» купил банк 16 июля 2021 года, 100% его акций перешли компании.