Писатель Перумов заявил о желании вернуться в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Перумов рассказал в интервью RTVI, что проживает со своей семьей в Северной Каролине и трудится в университете. Он пояснил, что вся семья хотела бы вернуться на Родину, и отметил, что не считает себя эмигрантом или беженцем.

Семья писателя покидала страну не для того, чтобы «поносить» Россию и «поливать ее грязью», а уезжали, поскольку нужно было где-то работать. «А в рынок мы не вписались», – заметил Перумов.

Он добавил, что литературное творчество для него – больше увлечение, а работа в лаборатории, «к сожалению, на родине практически не востребована». Писатель отметил, что это «тяжелая тема» для него, и пояснил, что старается приезжать как можно чаще, хотя это стало трудней делать.

Перумов отметил, что отношение в США к нему не изменилось после начала СВО. Окружающие в Соединенных Штатах сами заняты «своим собственным выживанием», им сейчас «не до всех этих высоких материй». Конфликт на Украине не волнует простых американцев, которым приходится много трудиться, чтобы «свести с концами».