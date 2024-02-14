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    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»
    Кремль опроверг слухи о якобы желании России «заморозить» конфликт на Украине
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Трамп не император Адриан, но и не Байден

    Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Генетическая совместимость» ведет к социальному уродству

    После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    23 комментария
    14 февраля 2024, 14:33 • Новости дня

    Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал»

    Шойгу поручил оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Научно-производственной корпорации (НПО) «Конструкторское бюро машиностроения» поручено оперативно внести доработки в оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта их применения в СВО, сообщили в Минобороны России.

    Такую задачу поставил министр обороны Сергей Шойгу, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Поручение главы военного ведомства касается систем ПЗРК, ракет «Искандер» и «Кинжал», а также всего, что применяется для борьбы с БПЛА.

    В среду Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов Конструкторским бюро машиностроения в подмосковной Коломне.

    Министр отметил, что опыт применения комплексов вооружения, которые выпускает КБМ, подтвердил в ходе СВО заложенные в них тактико-технические характеристики, они позволяют поражать цели противника на большой дальности и с высокой точностью.

    На прошлой неделе Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

    14 февраля 2024, 11:46 • Новости дня
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    Военкор Коц: На полигоне ВСУ в Селидово после удара «Искандерами» творился ад
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Удар по полигону в Селидово на подконтрольной ВСУ территории Донецкой народной республики 13 февраля нанесли баллистическими ракетами с кассетной боевой частью комплекса «Искандер-М», сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент рассказал об этом в своем Telegram-канале. Он отметил, что для живой силы, не укрытой в помещении, это «смертный приговор».

    Каждая боеголовка, по словам Коца, оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, которые срабатывают примерно в десяти метрах от земли. Осколки летят вниз, поражая пехоту даже в глубоких траншеях. В кассетном исполнении одна такая ракета, по его словам, «накрывает» около 15 тыс. квадратных метров земли – два футбольных поля.

    «Страшно представить, какой ад творился на полигоне в Селидово после удара», – написал Коц, добавив, что новый главком ВСУ Александр Сырский уже оправдал свое прозвище, данное украинскими военными: «Генерал-200».

    Напомним, военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

    Как сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово.

    Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке.

    Коментарии (43)
    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

    Коментарии (16)
    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    Участники «голой вечеринки» отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники скандальной «голой вечеринки» блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и другие российские звезды не собираются ехать в Донецкую народную республику вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым.

    Представитель экс-участницы реалити-шоу «Дом-2», телеведущей Алены Водонаевой сообщил, что таких планов у нее нет. Также не собирается ехать с концертом в ДНР бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Она пообещала рассказать своим зрителям, если все-таки поездка состоится, передает Ura.ru.

    «Обязательно буду все сообщать в своих каналах. Telegram-канал есть, Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России)», – подчеркнула певица.

    По словам представителя певицы Натальи Подольской, она также пока не собирается поехать с концертами в ДНР.

    Ранее Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией и выступил перед ранеными в Горловке. В Сети появилось видео с выступлением певца из горловской больницы. Исполнитель также привез подарки для пациентов и сотрудников, и сообщил, что не собирается уезжать из России.

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (41)
    13 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие, находящиеся в зоне специальной военной операции, предложили приехавшему к ним с концертом Филиппу Киркорову сменить костюмы с перьями на военную экипировку.

    «Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие», – сказал в ролике один из военнослужащих. Этот ролик опубликовала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Военные предложили артисту присоединиться к ним на передовой.

    Артист в рамках своей поездки в ДНР привез гуманитарную помощь жителям региона, подарки для раненых, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую необходимую технику для местного детского центра. Также он обещал оплатить протезы для трех бойцов и выступил с концертом перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Исполнитель также сообщил, что не собирается уезжать из России.

    Ранее участники «голой вечеринки» и другие звезды отказались ехать в Донбасс вслед за Киркоровым.  

    В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид.

    На ваш взгляд
    Как изменилось ваше отношение к Киркорову после его выступления перед ранеными в больнице ДНР?



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    21 комментарий


    В январе Билан посетил ДНР, побывал в приютах для бездомных животных. Одному перевел 3 млн рублей, из другого забрал себе домой кота. После чего встретился с мирными жителями и участниками спецоперации, которым пообещал помочь в лечении, реабилитации, протезировании.

    Ранее президент России Владимир Путин сравнил ценности бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».

    Коментарии (45)
    14 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине

    Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.

    Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    14 февраля 2024, 08:43 • Новости дня
    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы «Запада» ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении

    Артиллеристы ударили по тылам ВСУ на Купянском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении, в результате уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Координаты цели передала воздушная разведка, зафиксировавшая систематические передвижения групп боевиков и тяжелой техники, а также большое количество грузовиков.

    В Минобороны добавили, что несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили живую силу и технику противника.

    Ранее артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» поразили на Купянском направлении из самоходных артиллерийских установок «Акация» группу пикапов ВСУ.

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    14 февраля 2024, 10:24 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, главная дорога, по которой шло снабжение ВСУ под Донецком, теперь находится под огневым контролем ВС России, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком.

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    13 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах

    Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

    Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.

    Коментарии (6)
    14 февраля 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне

    Военный эксперт Леонков: Украина не сможет выстроить эшелонированную линию обороны

    Военный эксперт оценил заявление главкома ВСУ о переходе к обороне
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая стратегия ВСУ, объявленная Сырским, скорее всего, будет предполагать переход к активной обороне, в ходе которой атаки на позиции российской армии продолжатся. Кроме того, противник может попробовать выстроить систему дополнительных укрепрайонов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Сырский объявил о переходе украинских войск к обороне.

    «Судя по всему, ВСУ намерены перейти к активной обороне. Суть в том, что противник будет преимущественно защищаться, но все же продолжит попытки «мясных» штурмов. Так они попробуют отбить хоть какие-то территории, которые российские войска заняли в последнее время. Не исключаю также, что мы столкнемся с очередными провокациями на границе той же Белгородской области», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Кроме того, может измениться и тактика атак противника. Если раньше наступления проводились силами батальонов, то в условиях дефицита техники стоит ожидать ударов ротными соединениями при поддержке нескольких единиц бронетехники. Более того, речь пойдет о достаточно узких участках фронта», – полагает собеседник.

    «А вот ожидать выстраивания полноценной эшелонированной линии обороны я бы не стал. Вместо этого ВСУ могут сделать ставку на усиление укрепрайонов. Логика представляется следующая: на передовой расположатся опорные пункты, на удалении их будут прикрывать минометы, а в тылу установят дальнобойную артиллерию. Также нет сомнений в том, что Украина попытается какое-то время удерживать Авдеевку и будет направлять туда дополнительные резервы», – считает он.

    «Бороться с такой тактикой противника можно взаимодействием различных родов войск. Согласно известной практике, в атаку идет бронетехника и штурмовые подразделения, в то время как их наступление прикрывает артиллерия и авиация. Только при таком сотрудничестве возможен уверенный прорыв. Кроме того, нам было бы разумно перейти со сложной пересеченной местности с укреплениями на оперативный простор, где легче применять танки», – резюмировал Леонков.

    Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на пост главкома ВСУ, признал, что ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».

    Он подчеркнул, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны. Вместе с этим генерал отметил, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

    Сырский считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева, и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    О том, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне» в 2024 году, ранее писали западные СМИ. Так, по данным Financial Times, стратегия подразумевает не только удержание оборонительных линий, но и «исследование слабых мест» в обороне ВС РФ. На Западе полагают, что это позволит Киеву «нарастить силы» и подготовиться к 2025 году, когда у контрнаступления будет больше шансов.

    При этом FT отмечала, что дальнейшую судьбу Украины, вероятно, определят несколько факторов, один из которых – продолжится ли военная помощь со стороны Запада. На этом фоне газета The Washington Post писала, что США планируют весной представить новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет. План предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины, говорилось в материале. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО.

    Коментарии (3)
    14 февраля 2024, 11:03 • Новости дня
    Сырский оценил положение ВСУ

    Главком Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ

    Сырский оценил положение ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для украинской стороны является крайне сложной и напряженной.

    Сырский сообщил в соцсетях, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения ВСУ под Авдеевкой и Купянском, передает ТАСС.

    Боевые действия, по его словам, ведутся в «чрезвычайно сложных условиях».

    Главком ВСУ сообщил, что проанализировал имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением.

    Коментарии (9)
    14 февраля 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и преступления против безопасности государства.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (ст. 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.

    При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России.

    Коментарии (41)
    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

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    13 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Симоньян: Информацию о потерях ВСУ в Селидово скрыли по приказу Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».

    Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки, российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

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    14 февраля 2024, 11:21 • Новости дня
    Названы самые напряженные участки фронта в ЛНР

    Кременная и Белогоровка остаются самыми напряженными участками фронта в ЛНР

    Названы самые напряженные участки фронта в ЛНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кременской район, поселок Белогоровка и Купянское направление остаются самыми напряженными участками фронта в ЛНР, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, самые напряженные участки на линии фронта в ЛНР – Белогоровка, Кременской район и Сватово в направлении Купянска, так как здесь ВСУ постоянно проводят усиление и направляют на упомянутые участки фронта «поступающее от западных спонсоров вооружение», передает ТАСС.

    Ранее при обстреле больницы в Кременной погибли три человека.

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