Рогов: ВС России отбили у ВСУ три опорных пункта у Вербового

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России взяли три опорника боевиков ВСУ в районе Вербового, передает ТАСС. Рогов рассказал, что сейчас столкновения в этом районе идут на относительно близкой дистанции, используются минометы и стрелковое оружие.

Он рассказал также, что некоторое время назад группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе Работино. Их отправили на позиции, они пришли на свой опорник, оказавшийся в серой зоне, потому что соседний уже был занят нашими.

Ранее Рогов рассказал, что ВС России продвинулись у Вербового и Работино.