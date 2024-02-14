Депутата из Перу не пустили на рейс до Москвы из-за запрета США

Депутата из Перу Бермехо не пустили на рейс до Москвы из-за запрета США

Tекст: Ольга Никитина

Политик сообщил ТАСС, что получил приглашение от «Единой России» на форум «За свободу наций!», который состоится 15–17 февраля в Москве. Полет из Лимы до Москвы должен был пройти с двумя пересадками – в Мехико и Стамбуле, при этом большая часть полета пролегала через американское воздушное пространство.

Во время пересадки в Мехико компания Turkish Airlines проинформировала делегацию, что получила сообщение от миграционной службы США, которая запретила Гильермо Бермехо пролетать через воздушное пространство Соединенных Штатов.

Бермехо отметил, что как парламентарий он обладает дипломатическим паспортом, а въезжать на территорию США не намерен, однако несмотря на эти аргументы в перелете ему было отказано.

Политик заявил, что ситуация демонстрирует реальное отношение властей США к правам человека и свободе передвижения. В Перу и Латинской Америке, подчеркнул он, всегда сопротивлялись именно таким неоколониальным и империалистическим практикам с американской стороны. Кроме того, он указал на неуважение к мексиканским властям.

Напомним, в рамках форума ожидается встреча зампредседателя Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, который прибудет в Москву.