Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Анонсирована встреча Медведева и президента ЦАР в Москве
Встреча зампредседателя Совбеза России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой планируется в рамках его визита в Москву, сообщил знакомый с ходом организации форума источник.
Собеседник ТАСС сообщил, что детали встречи Медведева и Таудеры на форуме сторонников борьбы с неоколониализмом согласовываются.
Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» пройдет 15–17 февраля в Москве.