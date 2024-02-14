После поражения нацизма евгеника вышла из моды – но нельзя сказать, что окончательно. Идея регулировать (в интересах всего общества) человеческое размножение всегда будет выглядеть соблазнительной.6 комментариев
Сырский оценил положение ВСУ
Главком Сырский заявил о крайне сложной обстановке для ВСУ
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях для украинской стороны является крайне сложной и напряженной.
Сырский сообщил в соцсетях, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетил воинские части и подразделения ВСУ под Авдеевкой и Купянском, передает ТАСС.
Боевые действия, по его словам, ведутся в «чрезвычайно сложных условиях».
Главком ВСУ сообщил, что проанализировал имеющиеся ресурсы и потребности украинских войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Сырский и Умеров решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением.