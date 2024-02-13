Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением
Зеленский заявил о проблемах с управлением ВСУ и комплектованием подразделений
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский решают проблемы с комплектованием украинских подразделений, их укреплением и управлением, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил, что Умеров и Сырский «весь день» находятся «на фронте». По его словам, они «объехали все горячие точки фронта» и «доложили о ситуации». Зеленский заверил, что украинские военные получат больше беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, планируется укрепить позиции ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщал, что ждет от нового главкома ВСУ нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки людей и тотальной мобилизации.