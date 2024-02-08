Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.3 комментария
Зеленский рассказал, чего ожидает от Сырского
Зеленский рассказал, чего ожидает от нового главкома ВСУ Сырского
Президент Украины Владимир Зеленский ждет от нового главкома ВСУ Александра Сырского нового подхода к мобилизации, следует из сообщения в его Telegram-канале.
Зеленский заявил, что ждет от главкома ВСУ Сырского нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки людей и тотальной мобилизации. По его словам, украинские вооруженные силы насчитывают почти 1 млн человек, и большая часть из них «не почувствовала фронта», передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что решение о кадровых перестановках в ВСУ связано с необходимостью сменить тактику для обеспечения результата.
Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что Сырский не покажет себя в новой должности лучше, чем в ситуации с Артемовском, где потерял значительное количество личного состава и техники.