Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»
Госдеп обещал не вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия Киева
Комментируя заявления Reuters о российском предложении о прекращении огня на Украине, Госдеп заверил, что не собирается вести переговоры с Москвой без участия Киева.
В американском ведомстве сказали, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не планируют вести, передает РБК.
Госдеп подчеркнул верность США принципу «ничего об Украине без Украины». В ведомстве заявил, что «не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию». Как заявило ведомство, Россия «может думать, что путь к прекращению» конфликта «лежит через Вашингтон», но «это, конечно, неправда».
Кроме того, в Госдепе считают, что Москва хочет «полностью подчинить Украину и ее народ» и не стремится к завершению конфликта в ближайшее время. По мнению Госдепа, Россия публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», но в США не увидели, чтобы Москва действительно была готова «вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от максималистских требований».
Напомним, Reuters утверждает, что Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к переговорам только для достижения целей спецоперации.