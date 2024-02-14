США отвергли идею о «пути к прекращению» конфликта на Украине «через Вашингтон»

Госдеп обещал не вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине без участия Киева

Tекст: Антон Антонов

В американском ведомстве сказали, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не планируют вести, передает РБК.

Госдеп подчеркнул верность США принципу «ничего об Украине без Украины». В ведомстве заявил, что «не поддержали бы принуждение Украины отдать территорию». Как заявило ведомство, Россия «может думать, что путь к прекращению» конфликта «лежит через Вашингтон», но «это, конечно, неправда».

Кроме того, в Госдепе считают, что Москва хочет «полностью подчинить Украину и ее народ» и не стремится к завершению конфликта в ближайшее время. По мнению Госдепа, Россия публично посылала «сигналы о своей заинтересованности в прекращении огня», но в США не увидели, чтобы Москва действительно была готова «вступить в какие-то переговоры, которые подразумевают отказ от максималистских требований».

Напомним, Reuters утверждает, что Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли. В Кремле подчеркивали, что Россия готова к переговорам только для достижения целей спецоперации.