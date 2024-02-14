Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?17 комментариев
Reuters заявило об отказе США обсуждать с Россией прекращение огня на Украине
Reuters заявило об отказе США рассматривать якобы сделанное Россией предложение о прекращении огня на Украине
Как утверждает Reuters, Россия якобы направила США предложение о прекращении огня на Украине, но США его отвергли.
Содержание якобы сделанного Москвой предложения Reuters не сообщает. Утверждается, что оно рассматривалось «в рамках контактов между посредниками двух стран». При этом источник в США «опроверг факт какого-либо официального контакта». По словам источника, американская сторона не собирается «участвовать в переговорах» без Украины, пишет «Российская газета».
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.