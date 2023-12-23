Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО
Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.
Информация о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.
Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам.
«Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.
Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.