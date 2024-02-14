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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    3 комментария
    14 февраля 2024, 00:16 • Новости дня

    Число просмотров интервью Путина Карлсону достигло 200 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) посмотрели 200 млн раз.

    Более 1 млн пользователей поставили отметку «мне нравится», свыше 308 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 16,2 млн просмотров, передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном. Facebook* (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской) ограничила распространение интервью на своей платформе. Карлсон заявил, что Путин готов к серьезному компромиссу по Украине.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    13 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки
    Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки

    Tекст: Александра Юдина

    В центре села Агаповка на Урале по заказу администрации в рамках сельской зимней Спартакиады нарисовали порноактрису Сашу Грей в костюме Снегурочки.

    В Telegram-канале новостного портала региона Ural Mash указано, что в администрации все же узнали, кто это, и вырезали фигуре лицо.

    Отмечается, что власти челябинского села заверили, что не в курсе, кто это такая, и пообещали в скором времени исправить ситуацию, подчеркнув, что «никто не пострадал».

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    13 февраля 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    Путин поручил проанализировать стоимость проезда по трассе М-12
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и госкомпании «Автодор» проанализировать тарифы на проезд по платной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани.

    До 15 марта кабмин и «Автодор» должны представить предложения по определению оптимальных тарифов на трассе М-12 с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов России и коммерческими организациями, следует из перечня поручений президента по итогам его пресс-конференции 14 декабря, передает ТАСС.

    В декабре в ходе прямой линии Путин пообещал проверить информацию о стоимости проезда по трассе М-12 в ответ на вопрос жителя Москвы, который предположил, что стоимость проезда по этой автомагистрали может составить около 6 тыс. рублей.

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    13 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    Медведев назвал реакцию Шольца и Сунака на интервью Путина «затяжным жидким поносом»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    «Странный британец» Риши Сунак и «чистокровный фриц» Олаф Шольц стали наперебой оценивать интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обратил внимание зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил в своем Telegram-канале, что обычно лидеры государств никак не комментируют интервью своих коллег из других стран. «Типа, не царское дело», – пояснил он, однако Сунак и Шольц – «два крупнейших политика современности» – стали активно высказываться на эту тему. «И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится», – заметил зампред Совбеза России.

    Из этого Медведев сделал несколько выводов.

    «Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», – написал он.

    Кроме того, высказывания лидеров Британии и Германии означают, что Путин провел им отличный урок русской истории. В результате этого интервью многие граждане западных стран впервые отыскали «Украину» на карте мира, отметил Медведев.

    «В ближайшее время все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится», – уверен заместитель председателя Совета Безопасности России, отметив, что это «главная повседневная работа» этих политиков.

    В Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

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    13 февраля 2024, 18:00 • Новости дня
    В Госдуме призвали маркетплейсы ввести особый регламент для военного обмундирования

    Депутаты Матвейчев и Хинштейн оценили вероятность утечки данных участников СВО и их родственников через маркетплейсы

    В Госдуме призвали маркетплейсы ввести особый регламент для военного обмундирования
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Маркетплейсам необходимо ввести регламент для категории товаров, которые могут приобретаться россиянами для СВО, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Интернет-пользователи обратили внимание, что в отзывах к товарам военного назначения много личной информации покупателей или их родственников.

    На маркетплейсах продается военное обмундирование – бронежилеты, шлемы, перчатки, балаклавы и прочие товары, которые в немалом количестве покупают направляющиеся на СВО россияне и их родственники. В отзывах к товарам полно личной информации покупателей, таких как ФИО и фотография, что может быть использовано украинской стороной для угроз, шантажа, давления против самих военных и их семей.

    «Согласен, что проблема есть. Она не носит массовый характер, но индивидуально такие вопросы уже стали возникать, по крайней мере с угрозами», – говорит Матвейчев.

    «Поэтому нужен регламент какой-то для маркетплейсов для товаров такого класса, как военное обмундирование. Для начала маркетплейсам нужно попробовать самим из патриотических соображений принять эти внутренние регламенты. Если они этого не сделают, то законодателям придется заняться этим вопросом», – считает собеседник.

    Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в свою очередь призвал разделять защиту персональных данных и ту информацию, что гражданин добровольно разглашает о себе в Сети. По его мнению, российские маркетплейсы в целом добросовестно исполняют нормы действующего законодательства о защите персональных данных.

    «Пользователь может не опубликовать отзыв, либо оставить его анонимно. В случае же утечки, действительно, путем обогащения баз данных злоумышленник может, например, сопоставить заказы и персональные данные гражданина. Чтобы минимизировать такие риски, мы работаем над пакетом законопроектов, усиливающих ответственность за подобные утечки – вплоть до оборотных штрафов и уголовного преследования за незаконное использование этих данных», – заключил депутат.

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    13 февраля 2024, 10:20 • Новости дня
    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Зюганов: Послание президента Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля

    Зюганов назвал срок оглашения послания Путина Федеральному собранию
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, как ожидается, будет оглашено в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

    Зюганов сообщил об этом на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27-28 февраля.

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    13 февраля 2024, 00:59 • Новости дня
    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена

    В Белом доме заявили, что умственные способности Байдена не нуждаются в проверке, поскольку он их показывает каждый день

    Белый дом отказался проверять умственные способности Байдена
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимости в оценке умственных способностей президента США Джо Байдена в рамках ежегодной диспансеризации нет, поскольку президент едеждневно доказывает их наличие, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я провела бессчетные часы с президентом, я верю, что у него острый ум и он контролирует ситуацию», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер на брифинге.

    Она подчеркнула, что терапевт Байдена считает, что президент США ежедневно «доказывает и демонстрирует, как он думает и как функционирует», при этом он оперативно и с юмором отвечает на неожиданные вопросы прессы.

    При этом представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила РИА «Новости», что умственное состояние президента США Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, и такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность.

    «На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность. Мы наблюдаем вторжение через наши границы, наша система правосудия превращается в оружие, а Байден вовлекает нас в многочисленные войны», – подчеркнула Эллиторп.

    Спецпрокурор США Роберт Хер констатировал, что «память Байдена была серьезно ограничена», а самого главу государства после череды состоявшихся бесед охарактеризовал как «сострадательного и благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства на фоне обеспокоенности возрастом президента страны Джо Байдена. По ее словам, те, кто следят за ней, понимают, что она способна руководить. Харрис, по данным издания, в последнее время занимается разными задачами, включая политику администрации по абортам и ситуацию с сектором Газа.

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    13 февраля 2024, 00:35 • Новости дня
    Маск назвал безумием идею не дать прекратить Трампу американскую помощь Украине

    Маск назвал безумием идею Маск назвал безумием идею не дать Трампу прекратить американскую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США, которую высказал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Сенатор заявил, что если пакетный закон о помощи Украине и Израилю в размере 95 млрд долларов примут в Конгрессе, а Дональд Трамп в случае избрания президентом США захочет приостановить помощь Украине, это станет нарушением закона и поводом для импичмента.

    «Это безумие», – написал Маск в своем микроблоге, опубликовав предложение Вэнса, передает ТАСС.

    Вэнс напомнил, что Трамп выражал готовность в течение суток обеспечить прекращение боевых действий на Украине.

    Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры.

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    13 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    Американский журналист согласился с мнением Карлсона о Москве

    Американский журналист Хинкл согласился с мнением Карлсона о том, что Москва безопаснее городов США

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва производит приятное впечатление чистого и безопасного города, в отличие от любого города в Штатах.

    «Карлсон заявил, что Москва намного чище и безопаснее любого крупного города США. Полностью согласен», – передает ТАСС сообщение Хинкла в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Карлсон заявил, что Москва является более приятным городом, чем любой в США в вопросах чистоты, безопасности, эстетики и еды.

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    13 февраля 2024, 01:26 • Новости дня
    Венесуэла обвинила США и Аргентину в похищении самолета Boeing 747-300

    Венесуэла обвинила власти США и Аргентины в похищении самолета Boeing 747-300

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Венесуэлы обвинило США в похищении с соучастием властей Аргентины самолета Boeing 747-300, который в 2022 году был задержан во время дозаправки и 12 февраля перегнан в США.

    «Венесуэльское государство предпримет все меры для того, чтобы восстановить справедливость и добиться возвращения самолета его законному владельцу», – приводит ТАСС заявление МИД Венесуэлы.

    В нем также отмечается, что Боливарианская Республика Венесуэла «в категорической форме отвергает дерзкую кражу самолета Boeing 747-300 с регистрационным номером YV3531, совершенную 12 февраля в результате сговора между правительствами Соединенных Штатов Америки и Аргентинской Республики».

    Отмечается, что самолет иранской компанией Mahan Air, который был передан венесуэльской транспортной компании Aerocargos del Sur, был задержан в начале июня 2022 года во время дозаправки в Аргентине.

    Экипаж из пяти граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы был задержан, а затем отпущен. А самолет был арестован аргентинскими властями по настоянию США. 12 февраля 2024 года самолет перегнали на территорию США.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран.

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    13 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил распространить льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье.

    «Правительству Российской Федерации принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», – говорится в поручениях президента по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Мероприятие прошло 14 декабря 2023 года.

    Кроме того, Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя Шебекино.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, кроме того, планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах.

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    13 февраля 2024, 18:29 • Новости дня
    Путин поручил установить в России День наставника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду поручение подготовить предложения по установлению в стране Дня наставника.

    Глава государства ждет соответствующие предложения к 1 июля этого года, следует из перечня поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также Путин поручил своей администрации к 1 марта направить в кабмин подготовленные регионами предложения по повышению роли и престижа педагога и наставника.

    Кроме того, правительству дано поручение представить предложения о внесении в трудовое законодательство изменений, предусматривающих возможность материального поощрения россиян, занимающихся наставничеством.

    Ранее Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

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    13 февраля 2024, 03:11 • Новости дня
    В нью-йоркском метро в перестрелке погибла девочка-подросток

    Во время перестрелки в нью-йоркском метро погибла девочка-подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка-подросток погибла в результате стрельбы в поезде нью-йоркского метро.

    Ранения в ходе перестрелки получили еще пять подростков в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

    Перестрелка произошла в понедельник, 12 февраля, около 16:40 по местному времени (00:40 мск, вторник) в районе Бронкс. Очевидцы рассказали, что слышали более 10 выстрелов.

    Причина инцидента до сих пор не установлена.

    Ранее сообщалось, что при стрельбе в американском штате Мэн погибли не менее 22 человек.

    Преступник открывал огонь в трех местах – в ресторане, магазине и развлекательном центре города Льюистон.

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    13 февраля 2024, 08:27 • Новости дня
    В посольстве России заявили, что Госдеп скрывает правду о схемах США в Африке

    В посольстве России рассказали, как Госдеп стремится скрыть правду о схемах США в Африке

    Tекст: Александра Юдина

    Госдепартамент за голословными утверждениями о действиях России пытается скрыть правду о грязных схемах США в Африке, заявили в российском диппредставительстве в Вашингтоне.

    В Telegram-канале опубликовано заявление, в котором указано, что американская сторона стремится выдать за истину в последней инстанции те голословные утверждения с одной целью – скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в Африке.

    В конце января США и Франция задумались о совместных военных базах в Африке.

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    13 февраля 2024, 21:49 • Новости дня
    В ОП предложили маркетплейсам скрывать данные покупателей военного обмундирования

    Эксперт Малькевич предложил маркетплейсам скрывать информацию о покупателях товаров военного назначения

    В ОП предложили маркетплейсам скрывать данные покупателей военного обмундирования
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Маркетплейсы должны закрывать данные тех покупателей, которые покупают военное обмундирование, это совершенно очевидно», – заявил газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

    «В Общественной палате России считают крайне важным, чтобы маркетплейсы закрывали персональную информацию покупателей военного обмундирования. Мы призываем Государственную Думу активнее включаться и быстро на такие моменты реагировать», считает Малькевич.

    Он объясняет, что родственники участников СВО не всегда бережно относятся к своим персональным данным, равно как и большинство обычных граждан. В связи с этим член ОП призвал учить россиян относиться бережно к такой чувствительной информации как личные данные.

    «Те, кто так или иначе связан со специальной военной операцией, должны быть вообще в приоритете. Поэтому маркетплейсы должны закрывать данные тех покупателей, которые покупают военное обмундирование, это совершенно очевидно», – заключил Малькевич.

    Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвал маркетплейсы скрывать личные данные покупателей военного обмундирования.

    Ранее интернет-пользователи обратили внимание, что на маркетплейсах в отзывах к товарам военного назначения (бронежилеты, шлемы, перчатки, балаклавы и прочие товары) имеется личная информация покупателей – фамилии и имена, фотографии, что может быть использовано украинской стороной для угроз, шантажа, давления против делающих покупки на маркетплейсах участников СВО и их семей.

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    13 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    В Кремле рассказали, как Европа расправляется с неугодными СМИ

    Представитель Кремля Песков рассказал, как в Европе расправляются с неугодными СМИ

    Tекст: Александра Юдина

    Власти в Европе признают «инструментами пропаганды» любые СМИ, действующие вне общей линии и пытающиеся объективно передать картину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, в Европе любые СМИ и источники, которые не действуют в рамках мейнстрима информационного и пытаются освещать события с разных сторон, сразу признаются инструментами пропаганды, передает ТАСС.

    Песков добавил, что это стало общей тенденцией, такой подход идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность европейских властей карать неугодные им СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Запад от бессилия ополчился на интервью Путина.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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