Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.0 комментариев
Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине
Президент России Владимир Путин готов к серьезному компромиссу по Украине, считает американский журналист Такер Карлсон.
Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер пойти на компромисс по Украине, передает ТАСС.
«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс)», – отметил он.
Карлсон также сообщил, что пообщался с Путиным после интервью, но не стал раскрывать детали беседы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном.