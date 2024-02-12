Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер пойти на компромисс по Украине, передает ТАСС.

«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс)», – отметил он.

Карлсон также сообщил, что пообщался с Путиным после интервью, но не стал раскрывать детали беседы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном.