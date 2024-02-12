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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

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    12 февраля 2024, 17:40 • Новости дня

    Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов к серьезному компромиссу по Украине, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Карлсон утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли российский лидер пойти на компромисс по Украине, передает ТАСС.

    «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс)», – отметил он.

    Карлсон также сообщил, что пообщался с Путиным после интервью, но не стал раскрывать детали беседы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном.

    11 февраля 2024, 15:44 • Новости дня
    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина

    Дональд Трамп отметил ум Путина и Си Цзиньпина

    Трамп одним словом охарактеризовал Путина и Си Цзиньпина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными.

    По его словам, он знает Путина очень хорошо, президент России очень умный, очень сообразительный, передает РИА «Новости».

    Аналогично Трамп отозвался и о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Ранее Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    10 февраля 2024, 13:26 • Новости дня
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    В Китае оценили заявление Путина в интервью Карлсону об Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели китайского издания «Гуанча» поддержали слова президента Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону о том, что в случае остановки поставок оружия Киеву конфликт на Украине закончится в течение нескольких недели.

    Так, один из комментаторов отметил, что США не смогут финансировать Украину в объеме, который был в начале конфликта, готовимся к поражению Киева, передает РИА «Новости».

    «США будут заставлять Европу платить, лишь бы продлить конфликт», – заметил второй.

    Другой комментатор призвал Запад «выступить за мирные переговоры».

    «Американцы хотят не мирных переговоров, а капитуляции России», — поделился мнением четвертый.

    Пользователи сошлись во мнении, что «все больше стран понимают, что гегемония США заканчивается.

    Тем временем число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн.

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    11 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном

    Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

    Песков рассказал, как Путин согласился на интервью с Карлсоном
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам вышел с этим предложением, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Песков подтвердил, что Карлсон сам вышел на них и предложил это интервью. По его словам, Кремль активно просмотрел его материалы, его аудиторию и насколько сбалансировано он освещает те или иные вопросы, передает ТАСС.

    И уже на основании этого, добавил Песков, сделали вывод, что можно рекомендовать президенту дать такое интервью. «Он достаточно быстро согласился», – уточнил пресс-секретарь главы государства.


    Ранее Песков заявил, что интервью Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Напомним, число просмотров за 23 часа с момента публикации интервью Путина Карлсону превысило 150 миллионов.

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    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

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    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

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    11 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом

    Французский политик Филиппо назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

    Во Франции интервью Путина Карлсону назвали мировым феноменом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом в своей соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    В своем посте он назвал это интервью «мировым феномен». По мнению политика, интервью «продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО», передает РИА «Новости».

    По словам Филиппо, после интервью многие люди осознали, что «система» и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    11 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    Песков: Западной аудитории повезло, что Карлсон «не стал обострять» в интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с журналистом Такером Карлсоном, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

    По его словам, в первых откликах Карлсона обвиняли в том, что он не задал ни одного острого вопроса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что, наверное, западной аудитории повезло, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил весьма корректно, как полагается журналисту в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия. Он добавил, что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди и многим это могло бы не понравиться.

    Ранее Песков заявил, что Карлсону будет несладко на Западе после интервью с Путиным.

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    11 февраля 2024, 15:27 • Новости дня
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    Песков: Западные СМИ два года просят об интервью с Путиным, но в этом нет смысла
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иностранные журналисты два года просят об интервью с президентом России Владимиром Путиным, но смысла разговаривать с ними нет, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Песков подчеркнул, что речь не идет о том, «нравится им или не нравится то, что делает Россия». Он считает, что давать интервью западным журналистам нет смысла, «потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию». Пресс-секретарь добавил, что в этом плане американский журналист Такер Карлсон «выгодно отличается», передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин мог «острыми отповедями» ответить на слишком острые формулировки, если бы они были в интервью с Карлсоном.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    10 февраля 2024, 02:17 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 150 млн

    Tекст: Антон Антонов

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Свыше 860 тыс. пользователей поставили отметку «мне нравится», около 270 тыс. сделали репост. В YouTube видео набрало более 8,3 млн просмотров, передает ТАСС.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    11 февраля 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина

    Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону

    Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Песков добавил, что даже на Западе есть специалисты, огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которых живо заинтересует историческая справка интервью Путина Карлсону, поэтому своя аудитория у этой части будет, пишет ТАСС.

    По его словам, Украина высоко фигурировала в повестке дня этого интервью, российский лидер опирался на очень глубокое знание истории. И свое суждение, отметил Песков, глава государства формирует именно на основе первоисточников, поскольку очень часто и много работает с архивными документами. Он добавил, что историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».

    Песков также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению. По его словам, в папку вошли первоисточники, чтобы аргументировать то, о чем Путин говорил относительно Украины, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Песков заявил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.

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    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону.

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    10 февраля 2024, 09:56 • Новости дня
    Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

    Представитель Кремля Песков назвал главным в интервью Карлсону, что Путина услышат люди на Западе

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону дает хорошую возможность для российского лидера быть услышанным на Западе, где крупнейшие СМИ контролируются англосаксами, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, нельзя ожидать, что российская точка зрения будет находить поддержку, однако главной целью станет то, что президента услышат, передает ТАСС.

    «Если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», – отметил Песков.

    Также представитель Кремля напомнил о словах президента в интервью Карлсону, что в пропагандистском плане очень сложно противостоять США.

    «На этом фоне главное – дать возможность людям ознакомиться с нашим мировоззрением. И в этом плане это очень хорошая возможность», – подчеркнул Песков.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    12 февраля 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    Путин сообщил о завершении работы над шестилетним планом социально-экономических действий
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Подготовка плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет подходит к концу, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, в том числе он охватит такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и многое другое», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства призвал создавать, модернизировать производства с современными, хорошо оплачиваемыми рабочими местами во всех российских регионах.

    Путин отметил, что главная задача и безусловный приоритет – это повышение доходов и качества жизни россиян, благополучия семей.

    Кроме того, президент предложил уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

    Путин добавил, что экономическая активность в России в начале года находится на высоком уровне, ситуация развивается в соответствии с ожиданиями правительства и экспертных кругов.

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    10 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    Путин призвал дипломатов способствовать консолидации мирового большинства

    Путин призвал российских дипломатов способствовать консолидации мирового большинства

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД по случаю их профессионального праздника назвал одной из главных задач российских дипломатов способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка.

    «Отечественная дипломатия призвана и далее вносить весомый вклад в создание благоприятных внешних условий для динамичного развития нашего государства, укрепление конструктивного сотрудничества с зарубежными партнерами и продвижение позитивной повестки дня в международных отношениях», – приведенный его слова на сайте Кремля.

    Также президент подчеркнул, что российские дипломаты должны всемерно способствовать консолидации мирового большинства – стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки – в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на принципах подлинного равенства и взаимного уважения, общепризнанных нормах международного права.

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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