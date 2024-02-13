Сырский засекретил данные о погибших на полигоне в Селидово

Симоньян: Информацию о потерях ВСУ в Селидово скрыли по приказу Сырского

Tекст: Вера Басилая

Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидове, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».

Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.

Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.