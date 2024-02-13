Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?6 комментариев
Сырский засекретил данные о погибших на полигоне в Селидово
Симоньян: Информацию о потерях ВСУ в Селидово скрыли по приказу Сырского
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидове, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».
Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.
Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.