Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?0 комментариев
В Еврокомиссии отреагировали на объявление Каллас в розыск в России
Еврокомиссия сообщила, что осведомлена об объявлении Каллас в розыск в России
В Еврокомиссии видели сообщения о том, что Россия объявила премьер-министра Эстонии Каю Каллас в уголовный розыск, сообщила представитель ЕК Набила Массрали.
Она отметила, что пока нет никакой официальной реакции по этому поводу, передает ТАСС.
Напомним, причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью.