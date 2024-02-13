В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.3 комментария
Песков пригрозил желающим посягнуть на российские активы
Песков: Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность
Изъятие замороженных российских активов, речь о котором идет на Западе, стало бы посягательством на собственность нашего государства, эти действия незаконны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экспроприация российской собственности, подчеркнул он, является незаконной. Москва, подчеркнул Песков, будет «преследовать в юридическом поле» всех, кто будет иметь отношение к принятию соответствующих решений и их реализации, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Россия будет защищать свои интересы.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка Запада присвоить российские активы является воровством, и ответ на это будет чрезвычайно жестким.