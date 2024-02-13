Песков пригрозил желающим посягнуть на российские активы

Песков: Россия будет юридически преследовать всех, кто посягнет на ее собственность

Tекст: Ольга Никитина

Экспроприация российской собственности, подчеркнул он, является незаконной. Москва, подчеркнул Песков, будет «преследовать в юридическом поле» всех, кто будет иметь отношение к принятию соответствующих решений и их реализации, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет защищать свои интересы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытка Запада присвоить российские активы является воровством, и ответ на это будет чрезвычайно жестким.