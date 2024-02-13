В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.0 комментариев
Захарова: Изымающие российские активы западные чиновники будут признаны ворами
Попытка Запада присвоить российские активы является воровством, и ответ на это будет чрезвычайно жестким, на Западе это поняли, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что Россия квалифицировала это как воровство, а значит, в случае если российские активы будут изъяты, относиться к тем, кто это осуществил, она будет как к ворам.
«Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.