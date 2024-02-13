Захарова: Изымающие российские активы западные чиновники будут признаны ворами

Tекст: Ольга Никитина

Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что Россия квалифицировала это как воровство, а значит, в случае если российские активы будут изъяты, относиться к тем, кто это осуществил, она будет как к ворам.

«Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины.