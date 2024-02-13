Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.0 комментариев
В посольстве России заявили, что Госдеп скрывает правду о схемах США в Африке
В посольстве России рассказали, как Госдеп стремится скрыть правду о схемах США в Африке
Госдепартамент за голословными утверждениями о действиях России пытается скрыть правду о грязных схемах США в Африке, заявили в российском диппредставительстве в Вашингтоне.
В Telegram-канале опубликовано заявление, в котором указано, что американская сторона стремится выдать за истину в последней инстанции те голословные утверждения с одной целью – скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в Африке.
В конце января США и Франция задумались о совместных военных базах в Африке.