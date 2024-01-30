Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
США и Франция задумались о совместных военных базах в Африке
Monde: США и Франции намерены создать совместные военные базы в Африке
Франция и США могут создать совместные военные базы в Африке, сообщает газета Monde.
По данным издания, в США рассматривают возможность передислокации своих военных из Нигера в страны Западной Африки. Отмечается, что на этом фоне могут быть созданы совместные базы Франции и США, передает РИА «Новости».
Газета пишет, что стороны рассматривают борьбу с терроризмом на африканском континенте как одну из своих важных целей.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как французский лидер Эммануэль Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников. События в Африке заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в ряде других регионов.