США и Франция задумались о совместных военных базах в Африке

Monde: США и Франции намерены создать совместные военные базы в Африке

Tекст: Ольга Иванова

По данным издания, в США рассматривают возможность передислокации своих военных из Нигера в страны Западной Африки. Отмечается, что на этом фоне могут быть созданы совместные базы Франции и США, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что стороны рассматривают борьбу с терроризмом на африканском континенте как одну из своих важных целей.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как французский лидер Эммануэль Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников. События в Африке заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в ряде других регионов.