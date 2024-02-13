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    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем от Киева требовать демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в демилитаризованную зону, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня

    Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

    12 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

    Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель немецкого города Дармштад, добывая еду на помойке, смог накопить 700 тыс. евро (около 70 млн рублей) и купить десять домов для сдачи в аренду, пишет Bild.

    По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

    Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

    Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.

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    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

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    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

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    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    12 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Премьер Сербии назвала феноменальным интервью Путина Карлсону

    Премьер Сербии Брнабич назвала феноменальным интервью Путина журналисту Карлсону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является феноменальным, заявила сербский премьер-министр Ана Брнабич.

    Брнабич отметила, что в современном мире повсеместно распространена цензура, однако Карлсон «храбро провел действительно феноменальное интервью с президентом Российской Федерации», пишет агентство Танюг, передает ТАСС.

    Глава сербского правительства добавила, что ожидает визит Карлсона в Сербию в середине этого года.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал мировым феноменом интервью главы России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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    12 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста

    В Германии задержали убившего 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На немецкой территории полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

    Полиция задержала подозреваемого, ведутся следственные действия, сообщил Николенко, передает ТАСС.

    Состояние партнера Ермакова по команде ART Giants Артема Козаченко, также пострадавшего при нападении, стабильное, его жизни ничего не угрожает, указал представитель ведомства.

    До этого украинская пресса со ссылкой на Федерацию баскетбола Киева указывала, что Ермакова убили в Дюссельдорфе. Козаченко при нападении получил ранения, его положили в реанимацию.

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    12 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Мизулина заподозрила родившую в 14 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Екатерина Мизулина заподозрила забеременевшую в 13 лет блогершу в торговле детской порнографией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина решила обратиться в Следственный комитет России по поводу деятельности блогерши Дарьи Суднишниковой, которая в 13 лет забеременела, а в 14 родила ребенка.

    По мнению Мизулиной, Дарья, которой сейчас 18 лет, «торгует в соцсетях материалами с детской порнографией – кадрами своего малолетнего ребенка», сообщает РИА «Новости».

    О своем решении направить запрос в СК России Мизулина написала в своем Telegram-канале. При этом она уточнила, что  ранее неоднократно обращалась в правоохранительные органы по поводу распространения блогершей запрещенного контента.

    Ранее сообщалось, что блогера Хилми Форкс (Олейника) осудили по делу о порнографии. Симоновский суд Москвы признал 29-летнего Олейника виновным по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет».

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    12 февраля 2024, 02:21 • Новости дня
    Ледяной дождь предсказали в центральной части России в понедельник

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Вильфанд предсказал ледяной дождь в центральной части России

    Tекст: Денис Тельманов

    Ледяной дождь и опасные погодные явления прогнозируются в ряде регионов европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь», – передает слова Вильфанда ТАСС.

    Синоптик отметил, что условия для ледяного дождя обусловлены разницей температур на определенных высотах от земли – на высоте 2-3 км она отрицательная, чуть ниже – положительная, и затем снова отрицательная.

    После попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда, пояснил Вильфанд.

    По его словам, сложные погодные условия в виде дождя и мокрого снега с последующим гололедом прогнозируются в Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Московской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    На Сахалине три человека погибли в лобовом столкновении иномарок

    На Сахалине три человека погибли в результате лобового столкновения двух иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате лобового столкновения двух легковых машины на Сахалине три человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное управление ГИБДД.

    Авария случилась в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха.

    «По предварительным данным, 38-летняя женщина-водитель Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы сахалинского управления ГИБДД. Она выехала на встречную полосу, врезавшись в Toyota Chaser.

    В результате до приезда скорой в первой иномарке скончались два человека и еще один человек – во второй.

    Водитель и семилетняя девочка-пассажир Toyota Chaser были доставлены в больницу.

    ГИБДД занимается выяснением обстоятельств ДТП.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей.

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    12 февраля 2024, 07:54 • Новости дня
    В Эфиопии решили собирать автомобили Lada

    В Эфиопии начали изучать возможность сборки автомобили Lada

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект сборки и производства автомобилей Lada в Эфиопии находится в проработке, заявил посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин.

    «С госхолдингом Ethio Engineering Group «ЛАДА Экспорт» договорилась в декабре прошлого года изучить экономические и технические возможности организации сборки. В итоге будет принято решение о реализации проекта», – цитирует Терехина РИА «Новости».

    По его словам, машины Lada успелди хорошо зарекомендовать себя в Эфиопии, доказав надежность и неприхотливость, поэтому местный рынок является перспективным для сборки российских автомобилей.

    В июле 2023 года президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщал о переговорах с Эфиопией по поводу экспорта автомобилей и сборки их внутри страны. Эфиопский посол в Москве Чам Угала Урят говорил, что Аддис-Абеба будет рада развивать сотрудничество, в том числе содействовать инвестициям в республику.

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    12 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Российские военные сорвали пять ротаций ВСУ на южнодонецком направлении

    Вооруженные силы России за сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Восточной группировки за минувшие сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях южнодонецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    «Пресечены пять попыток (ВСУ) провести ротацию на передовых позициях у Ровнополя, Луговского и Червоного... Потери противника составили до 150 военнослужащих», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, ударами бомбардировочной авиацией, огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированный бригад и 128-й бригады теробороны ВСУ около Урожайного, Угледара и Ровнополя.

    В результате уничтожены два пункта временной дислокации ВСУ, склад боеприпасов и два пункта управления беспилотниками.

    Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группу пикапов ВСУ на купянском направлении.

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    12 февраля 2024, 05:28 • Новости дня
    В Приморье 31 человек попал в больницу после отравления в кафе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье 31 посетитель кафе «М-Бургер» в Дальнереченске попал в больницу после отравления сальмонеллой, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

    «В кафе выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации, подтверждающей соответствие продукции, в том числе на сырье, находящееся на предприятии. На полуфабрикатах собственного приготовления отсутствовала маркировка даты изготовления, сроков реализации и хранения», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что в кафе было выявлено несоблюдение поточности и последовательности технологических процессов, обеспечивающих безопасность, а у сотрудников не было сведений о прохождении медосмотров.

    По факту отравления возбуждено дело, работа самого заведения приостановлена.

    Ранее сообщалось, что 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка.

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    12 февраля 2024, 07:13 • Новости дня
    Шебекинские предприятия получили 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Шебекинские предприятия получили из регионального и федерального бюджетов 1,4 млрд рублей компенсации за обстрелы ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупные предприятия Шебекинского округа, поврежденные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, получили 1,4 млрд рублей в качестве компенсации ущерба, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В конце 2023 года из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей на помощь шебекинским крупным промышленным предприятиям. На сегодняшний день 15 из них уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей», – приводит ТАСС слова губернатора.

    Отмечается, что 12 февраля начинается четвертый этап выделения денег тем предприятиям, которые находятся в реестре пострадавших – будут распределены следующие 300 млн рублей.

    Всего из резервного фонда правительство России направит в 2024 году Белгородской области дополнительно до 4,2 млрд рублей на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимателям АПК, а также на строительство жилья для порядка 235 семей, которые не могут попасть в свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

    Ранее сообщалось, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ около Шебекино мужчина и женщина получили ранения.

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    12 февраля 2024, 06:15 • Новости дня
    Для пациентов с редкими болезнями попросили создать в России отдельный фонд

    Tекст: Денис Тельманов

    Всероссийский союз пациентов обратился в правительство России с просьбой создать фонд помощи людям старше 19 лет с тяжелыми заболеваниями, аналогичный «Кругу добра».

    «Внедрение механизма лекарственного обеспечения для совершеннолетних пациентов с орфанными заболеваниями позволит снизить инвалидизацию и смертность таких пациентов, обеспечить системный подход, гарантирующий последовательное развитие инициативы президента России о создании фонда «Круг добра», – приводит обращение газета «Известия».

    Помимо этого предлагается включить в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) новые диагностические методики, медико-генетическое консультирование и пренатальную молекулярно-генетическую диагностику.

    В документе также говорится о необходимости создать единую систему полноценной медицинской помощи для орфанных пациентов, включающую в себя систему мониторинга обеспечения пациентов лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, доступом к необходимым медицинским услугам и реабилитации по месту проживания.

    Ранее сообщалось, что правительство России утвердило перечень видов дорогостоящего лечения, оплата которого возможна за счет средств индивидуального инвестиционного счета-3 (ИИС) без его закрытия. В список вошло 18 видов лечения, среди которых хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.

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    12 февраля 2024, 21:18 • Новости дня
    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян

    Депутат Спиридонов связал рост экономики России с развитием обрабатывающей промышленности страны

    Депутат: Рост экономики должен отражаться на благополучии россиян
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, невзирая на колоссальное санкционное давление, вывела свою обрабатывающую промышленность на качественно иной уровень. Благодаря этому рост промпроизводства за год вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Спиридонов. В понедельник Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором было заявлено о росте экономики России и обсуждались меры по повышению доходов и качества жизни россиян.

    «Отечественная экономика показала невероятную способность к адаптации под изменчивые геополитические условия. Во многом восстановительный рост на 3,6% за 2023 год стал возможен благодаря существенной поддержке государством обрабатывающих производств. Россия не на словах, а на деле показала всему миру возможность создавать крайне сложную продукцию и тем самым вывела эту отрасль на качественно иной уровень», – сказал Александр Спиридонов, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

    «Мы стали ориентироваться на собственные предприятия и для этого поддержали сферу машиностроения.  Думаю, что правительство продолжит финансирование подобных программ в будущем. Компании, задействованные в обрабатывающей промышленности, должны иметь доступ к «дешевому» капиталу, который позволит им преумножать результаты. Кроме того, у них должно быть ощущение, что государство будет с ними рядом при любых условиях», – пояснил  собеседник.

    По его словам, государство готово подставить плечо предпринимателям, но на контроле должна находиться и заработная плата трудящихся. «Президент уделяет данному вопросу особое внимание. Если растет экономика, то и доходы жителей страны должны увеличиваться», – говорит депутат.

    «Развитие промышленности невозможно без привлечения талантливых кадров. Высокая зарплата способна удержать их на производстве. Но им также необходимо и достойное качество жизни. Обеспечить его позволяет целый ряд программ, введенных российским правительством, например, семейная ипотека», – отмечает Спиридонов.

    Роста отечественной экономики удалось достигнуть не благодаря каким-то отдельным решениям, но целому комплексу мер, считает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. «Принимались как стратегические, так и тактические решения по каждой из отраслей. Все они имеют определяющее для экономики значение», – подчеркивает она.

    «Например, переориентация экспортных потоков на новые рынки позволила России сохранить высокие объемы экспорта. При этом доля дружественных государств в экспорте во втором полугодии 2023-го превысила 80%. Именно такой подход позволил нейтрализовать действия Запада и обеспечить защиту экономического суверенитета страны», – уточняет собеседница.

    «Вопрос заработных плат, который обсуждался сегодня отдельно, очень чувствительный как для граждан страны, так и в целом для экономики. В частности, покупательная способность населения способна и активизировать, и замедлить различные экономические, финансовые процессы. Поэтому вопрос увеличения зарплат практически всегда находится «на карандаше» у президента», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник Путин провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что рост экономики РФ оказался выше среднемирового, а ВВП страны увеличился на 3,6%. Обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, а нефтегазовые доходы России поднялись «примерно на четверть».

    Путин отметил, что и в начале 2024 года показатели потребительского спроса и экономической активности в России остаются по-прежнему высокими, есть успехи в борьбе с инфляцией. Главной задачей правительства президент назвал повышение доходов и качества жизни граждан, благополучие российских семей.

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      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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