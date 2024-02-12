ЭИСИ запустил отбор проектов в сфере общественно-политических наук

Участники отбора смогут представить проекты по тематике ценностных констант и переменных российской цивилизации, традиционных духовно-нравственных ценностей, развития России как справедливого социального государства, трансформации политической мысли и идеологий в современном мире, развитию феномена и окружающего дискурса культуры отмены и русофобии, говорится на сайте ЭИСИ.



«Поддержка научных проектов остается одним из приоритетных направлений деятельности ЭИСИ. Обновленные тематические направления отбора учитывают общественно-политическую динамику в России и мире и охватывают актуальные предметные области исследований. Традиционно отдельное направление предусмотрено для проектов молодых ученых, для которых отбор является возможностью не только получить поддержку, но и получить признание в масштабах страны. Рассчитываем, что в текущем году к отбору поступят заявки от всех отечественных школ общественно-политических наук», – сказала исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

В рамках отбора эксперты оценят каждую поданную заявку на предмет актуальности, качества планирования и научной новизны проекта. Также среди критериев отбора – оценка теоретико-методологической базы исследования и практической применимости его результатов. Эксперты проверят проекты и на соблюдение требования о доле молодых ученых в составе коллектива. В заявках, поданных в рамках первого направления (поддержка научных проектов в сфере общественно-политических наук), будет оценен уровень публикаций в ведущих научных журналах.

Прием заявок стартовал 12 февраля и завершится 4 марта 2024 года. Проект реализуется совместно с Минобрнауки и Российской академией наук.