Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
Найдено тело пропавшей в Самаре 16-летней девушки
Пропавшая около двух недель в Самаре несовершеннолетняя девушка найдена мертвой, сообщил источник в силовых структурах.
Найдено тело 16-летней девушки, следов насилия до осмотра медиков не обнаружено, сказал собеседник РИА «Новости».
Девушка могла скончаться из-за переохлаждения. Рядом с ней нашли бутылку из-под крепкого алкоголя.
В Главном следственном управлении СК по региону подтвердили, что тело девушки найдено в лесном массиве. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не найдено.
Назначена судмедэкспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Девушка покинула дом 1 февраля, дело заводили по статье об убийстве.