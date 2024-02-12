Сотни немцев выступили против строительства нового завода Rheinmetall в Германии

NTV: Сотни людей протестуют против строительства нового завода Rheinmetall в Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, фермеры на тракторах и пешие демонстранты перекрыли подъезды к населенному пункту Унтерлюс, где это оборонное предприятие должно быть построено, передает ТАСС.

Как пояснили в полиции, протесты «носят мирный характер». Ранее сообщалось, что в понедельник федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус примут участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche сообщил, что концерн намерен начать производство бронетранспортера Fuchs и БМП Lynx на Украине в 2024 году.