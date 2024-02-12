Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Сотни немцев выступили против строительства нового завода Rheinmetall в Германии
NTV: Сотни людей протестуют против строительства нового завода Rheinmetall в Германии
Сотни людей вышли на демонстрацию против строительства оружейного завода германского оборонного концерна Rheinmetall в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил телеканал NTV со ссылкой на представителя местной полиции.
По его словам, фермеры на тракторах и пешие демонстранты перекрыли подъезды к населенному пункту Унтерлюс, где это оборонное предприятие должно быть построено, передает ТАСС.
Как пояснили в полиции, протесты «носят мирный характер». Ранее сообщалось, что в понедельник федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус примут участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию WirtschaftsWoche сообщил, что концерн намерен начать производство бронетранспортера Fuchs и БМП Lynx на Украине в 2024 году.