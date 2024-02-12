Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Конгитивные проблемы Байдена назвали угрозой для безопасности США
Бывший врач Обамы Джексон: Конгитивные проблемы Байдена представляют угрозу нацбезопасности США
Джо Байден по когнитивным способностям не подходит на роль президента США и главнокомандующего страны, заявил конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, ранее работавший врачом президентов Барака Обамы и Дональда Трампа.
Конгрессмен в эфире канала Fox News назвал президентство Байдена проблемой для национальной безопасности США, которая, по оценке врача, «становится с каждым днем все хуже», передает ТАСС.
Джексон ранее призывал Байдена пройти множество тестов на умственные способности.
Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В документе президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».