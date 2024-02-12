Стоимость нефти начала снижаться

Мировые цены на нефть начали снижаться на оценках ситуации на Ближнем Востоке

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 снижается на 0,46%, достигая 81,81 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,52%, до 76,44 доллара, передает РИА «Новости»

Позднее ожидается публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о нефтяном рынке. Инвесторы рассчитывают получить из этих документов больше подсказок о перспективах предложения и спроса из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, аналитики обращают внимание на то, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафахе на юге сектора Газа.

В то же время объем торгов снижен, так как многие азиатские рынки закрыты в связи с выходным днем.