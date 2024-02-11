Важно, что Путин глубоко убежден в объективности происходящих процессов – и на этом убеждении строится его картина будущего. Его мысль состоит не в противостоянии Западу, а в сотрудничестве с ним.0 комментариев
Песков рассказал о восприятии Западом исторической части интервью Путина
Песков: На Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону
Историческая часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Песков добавил, что даже на Западе есть специалисты, огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которых живо заинтересует историческая справка интервью Путина Карлсону, поэтому своя аудитория у этой части будет, пишет ТАСС.
По его словам, Украина высоко фигурировала в повестке дня этого интервью, российский лидер опирался на очень глубокое знание истории. И свое суждение, отметил Песков, глава государства формирует именно на основе первоисточников, поскольку очень часто и много работает с архивными документами. Он добавил, что историческое мировоззрение Путина «носит не эмоциональный характер, оно основывается на конкретных знаниях первоисточников».
Песков также рассказал, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал журналисту Такеру Карлсону во время интервью, подготовили по его поручению. По его словам, в папку вошли первоисточники, чтобы аргументировать то, о чем Путин говорил относительно Украины, передает РИА «Новости».
В воскресенье Песков заявил, что Такеру Карлсону приходится несладко на Западе из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным, но эта работа добавила ему популярности.
Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону.