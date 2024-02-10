  • Новость часаУкраинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
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    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    10 февраля 2024, 06:46 • Новости дня

    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Брянской области

    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что ПВО перехватила и уничтожила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря.

    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

    Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева

    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.

    В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.

    Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам, заявив, что перед украинской армией стоят новые цели.

    По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.

    Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

    Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.

    Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.

    Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».

    Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».

    В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 09:48 • Новости дня
    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции, пишет Financial Times.

    Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.

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    9 февраля 2024, 15:57 • Новости дня
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    Bloomberg: Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти готовят план изыскания средств на случай прекращения американской помощи, для того чтобы сохранить поддержку Международного валютного фонда (МВФ), сообщило агентство Bloomberg.

    Как пишет издание, Украина рассматривает план, который включает повышение налогов, расширение продаж внутренних облигаций и сокращение расходов, чтобы заткнуть дыру в бюджете в попытке получить деньги от МВФ, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, передает REN TV.

    Издание указывает, что эти меры послужат для МВФ гарантией того, что Киев сможет обсуживать свои долги даже в случае прекращения финансовой помощи со стороны союзников, и это является условием кредитной программы объемом 15,6 млрд долларов, предоставленной МВФ Украине.

    По данным агентства, план представят на следующей неделе во время визита сотрудников фонда в Киев.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о выделении Киеву Международным валютным фондом порядка 900 млн долларов.

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    9 февраля 2024, 14:24 • Новости дня
    В Киеве заявили, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Глава СНБО Данилов заявил, что на сбитом Ил-76 якобы не было украинских пленных

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве начали отрицать, что на сбитом в Белгородской области российском самолете Ил-76 находились украинские военнопленные.

    «Были ли там наши пленные? Точно могу сказать – нет», – заявил в эфире украинского ТВ секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, слова которого передает RT.

    Заявление прозвучало после того, как накануне New York Times опубликовала подтверждение того, что Ил-76 с украинскими пленными действительно сбили из американского ЗРК Patriot.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    10 февраля 2024, 02:41 • Новости дня
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    После взрывов в Харькове начался сильный пожар
    @ кадр из видео

    В Харькове, где, по сообщениям украинских СМИ, произошли взрывы, начался сильный пожар.

    «После прилета по промзоне в Харькове начался сильный пожар», – передает RT.

    Как пишут «Военкоры русской весны», «похоже, что уничтожено топливохранилище».

    Кроме того, взрывы произошли в городе Измаиле Одесской области Украины. Повторный взрыв произошел в Одессе. Новые взрывы раздались и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Одессе и в Харькове, в городе Очакове Николаевской области Украины и в прибрежных районах Херсона.

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    9 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
    Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Украинские военкоматы будут работать круглосуточно, следует из нового постановления правительства Украины.

    Как говорится в документе, в ходе мобилизации и действия военного положения военкоматам предоставляется право круглосуточно рассматривать дела по административным правонарушениям и налагать административные взыскания, передает «Страна.ua».

    Помимо этого, военкоматам разрешается организовывать с определенной периодичностью проведение медосмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов. Также военоматы в круглосуточном режиме будут вести учет транспортных средств, предназначенных для передаче армейским и иным подразделениям в ходе мобилизации и военное время.

    Ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон о мобилизации, ужесточающий правила мобилизации украинцев, в частности предполагается введение электронных повесток и возможность ограничения прав уклонистов.

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    9 февраля 2024, 10:02 • Новости дня
    Сын нового главкома ВСУ оказался сторонником российской операции в Сирии

    Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии

    Tекст: Ольга Никитина

    Старший сын нового главкома ВСУ Антон Сырский проживает в австралийском Сиднее, где получал высшее образование, и любит вечеринки и ночные клубы.

    Информацию на страницах Сырского в соцсетях проанализировало РИА «Новости».

    Отмечается, что все публикации в своих соцсетях Антон Сырский делал на русском языке.

    В 2019 году на своей странице он публиковал карикатуру с большим медведем в цветах российского флага, который ступает по пескам с надписью «Сирия». От могущественного зверя прячутся трое мужчин, которые являются представителями «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация), ЦРУ и оппозиции САР.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
    Путин: Зеленский обманул своих избирателей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский одержал победу на выборах с огромным преимуществом, потому что обещал украинскому населению привести страну к миру, однако в итоге обманул своих избирателей, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Карлсон в ходе интервью поинтересовался у Путина, есть ли у Зеленского «свобода, чтобы вести переговоры по урегулированию этого конфликта».

    «Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это. У него же отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны, я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», – сказал российский лидер, слова которого приводятся в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    При этом Путин считает, что свобода выбора у Зеленского была. «Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», – отметил президент.

    Придя к власти, продолжил Путин, Зеленский понял две вещи. «Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активные – от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией – это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», – заключил глава государства.

    Также Путин заявил, что Зеленский обладает свободой от Запада в вопросе, касающемся ведения переговоров об урегулировании конфликта.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (6)
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

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    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 14:10 • Новости дня
    Политолог: Интервью Путина перестроит картину мира западных обывателей

    Политолог Ткаченко: Интервью Путина Карлсону перестроит картину мира западных обывателей

    Политолог: Интервью Путина перестроит картину мира западных обывателей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западная пресса освещала украинский конфликт в искаженном варианте, а также нередко демонизировала российское руководство все это время. Озвученные Владимиром Путиным в интервью Такеру Карлсону тезисы стали открытием для населения Европы и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в свет вышло двухчасовое интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

    «Граждане западных стран после просмотра интервью Владимира Путина Такеру Карлсону сделают определенные выводы. В двухчасовом видео они увидят президента России как опытного, быстро и остро думающего политика, который беспокоится о своей стране и не ищет конфликтов с другими государствами», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он указал на общепримирительный тон Путина. «В таком формате российский лидер высказался по отношению и к Украине, и к странам Запада – он называл их партнерами и никого не называл врагами. Поэтому, на мой взгляд, интервью стало обращением к широкой аудитории, «протянутой рукой» западным гражданам, которая, как писал Маяковский, «дойдет через головы правительств», – считает собеседник.

    Ткаченко убежден: озвученные президентом России тезисы стали для европейцев и американцев открытием. «Западная пресса привыкла демонизировать российского лидера. Сейчас же аудитория услышала то, что раньше им преподносили исключительно в искаженном варианте», – акцентировал он. По мнению политолога, интервью перестроит картину мира западных обывателей.  

    «Вместе с тем будет любопытно посмотреть на реакцию европейских политиков и граждан, потому что озвученная Путиным позиция во многих моментах была критичной. Но, я думаю, те, у кого есть голова на плечах, серьезно задумаются», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа длилась два часа шесть минут. За это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов. Утром в пятницу интервью только на сайте Такера Карлсона уже посмотрели десятки миллионов человек. Как свидетельствуют данные мониторинга Brand Analytics, Владимир Путин и Такер Карлсон вышли в лидеры по упоминаемости в соцсетях.

    Среди прочего, президент России счел спецслужбы США причастными к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Он удивился, почему власти Германии хранят молчание в этой ситуации. Путин также отметил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – приводит слова президента Кремль.

    На вопрос, может ли он представить себе сценарий, при котором Россия направит свои войска, например, в Польшу, Путин ответил: «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы».

    Кроме того, в интервью Владимир Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. В частности, он обратил внимание на то, что развитие русского государства начиналось с двух центров – Киева и Новгорода. 

    При этом глава государства отметил, что если бы в 2014 году смена власти на Украине прошла бескровно, то Крым мог бы остаться в составе этого государства. Он подчеркнул, что конфликт спровоцировал именно незаконный переворот, который Владимир Путин считает «политической ошибкой ЦРУ».

    В отношении текущего конфликта Владимир Путин сообщил, что он может закончиться за несколько недель в случае остановки американской помощи. «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения», – уточнил он. Глава государства также призвал западные страны исправить ошибку экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который отговорил украинскую делегацию от подписания мирных соглашений.

    Говоря о договороспособности Зеленского, глава государства отметил, что тот обманул своих избирателей, поскольку «пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру». Он также напомнил, что именно действующая власть в Киеве выпустила декрет о запрете вести переговоры с Россией.

    Кроме того, Путин рассказал о переговорах в 2000 году с Биллом Клинтоном, который в то время занимал пост президента США, о вступлении России в НАТО. «Я ему сказал, задал вопрос: слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно», – отметил глава государства.

    «Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это могло бы состояться, если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет так нет, ладно, хорошо», – подчеркнул президент.

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    9 февраля 2024, 19:37 • Новости дня
    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ

    Политолог Лизан: Назначение Сырского делает Зеленского лично ответственным за положение дел на фронте

    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Критика в адрес Александра Сырского позволит западным странам отмежеваться от возможных поражений ВСУ, возложив ответственность за них на Владимира Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Иван Лизан. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало волну критики в западных СМИ.

    «Западные лидеры прекрасно понимают, что текущий конфликт складывается не в пользу Украины. ВСУ давно не достигали ярких и значимых побед, в связи с чем США и пытаются постепенно отмежеваться от офиса Зеленского хотя бы в информационном плане. Думаю, именно этим и объясняются холодные комментарии американских СМИ о назначении Сырского на должность главнокомандующего», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Западные издания активно обсуждают фигуру Залужного. Называют его героем и одним из лучших генералов современности. В отношении его преемника высказываются более сдержанно или критически, при этом отмечая, что его приход на руководящую должность – инициатива президента Украины. Таким образом, Вашингтон пытается снять с себя ответственность за будущие провалы ВСУ», – отмечает собеседник.

    «Тот факт, что Сырский является общеизвестным протеже Зеленского, может принести руководству страны серьезные проблемы в будущем. СМИ часто писали о его безоговорочной лояльности действующей власти. Более того, его назначение целиком и полностью связывают с единоличным решением Зеленского. Для него слабый генерал удобен», – подчеркивает он.

    «Соответственно, все ошибки нового главнокомандующего будут восприниматься как промахи самого президента. В такой ситуации откреститься от проблем на фронте не получится. Ситуация сложилась таким образом, что в глазах мировой общественности и населения Украины Зеленский лично поручился за профессионализм Сырского», – считает эксперт.

    «При этом данное назначение, скорее всего, упростит коммуникацию ВСУ с западными странами. Залужный был крайне амбициозным человеком, прямое общение которого с Вашингтоном и НАТО в определенный момент стало опасным для Зеленского. Именно поэтому руководство страны и не позволяло в последнее время экс-главкому идти на контакт с иностранными державами», – указывает политолог.

    «Сырский в этом плане выглядит куда более компромиссной фигурой. Он не станет перечить политическому руководству страны. Если же ему потребуется передать США какую-либо информацию в срочном порядке, то он, думаю, обратится к Умерову, который также зачастую контактирует с западными государствами от лица Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее телеканал CBS News выразил мнение, что преемнику Залужного будет достаточно трудно найти взаимопонимание в общении с НАТО и Вашингтоном. Отмечается, что Сырскому придется налаживать отношения с партнерами в условиях, когда «ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского».

    При этом в целом западные СМИ сильно критикуют нового главкома ВСУ. Издание Politico характеризует его в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Подчеркивается, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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