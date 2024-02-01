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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    74 комментария
    1 февраля 2024, 23:54 • Новости дня

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

    МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

    МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.

    Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    1 февраля 2024, 16:28 • Новости дня
    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой

    АСТ приостановило выплаты писательнице Улицкой после заявлений о переводе гонораров на Украину

    АСТ приостановило выплаты гонораров спонсирующей ВСУ Улицкой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с российской писательницей и публицистом Людмилой Улицкой после ее признания российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) о том, что гонорары от продажи ее книг в России она переводит на Украину, сообщили в издательстве.

    В АСТ уточнили, что прекратили любые выплаты Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений с ее стороны, кому она перечисляет гонорары от проданных книг, передает ТАСС.

    Ранее Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ.

    Улицкая в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

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    30 января 2024, 07:15 • Новости дня
    Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»

    Ynet: Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2» из-за опасений, что их отправят в Россию

    Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нескольких участников группы «Би-2», которых планируется экстрадировать из Таиланда, отправят в Израиль после подключения израильского МИД, пишут СМИ.

    Всего в Израиль планируется экстрадировать четверых участников группы «Би-2», это делается «из опасений», что их могут экстрадировать в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ynet.

    Отмечается, что израильские МИД и посольство вмешались, музыканты с израильским гражданством уже купили билеты на самолет в эту страну.

    Указывается, что у одного из членов коллектива есть гражданство Австралии, у еще одного – гражданство США.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».

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    31 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    Спонсирующую ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Писательница Людмила Улицкая лишена звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева с 30 августа 2023 года, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

    Ямпольская попросила разъяснений у Минобрнауки и руководителей РХТУ, почему Улицкая носит звание почетного профессора, в вузе ответили, что писательница лишена этого знания, передает РИА «Новости».

    Ранее Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что переводит Украине гонорары от своих книг, проданных в России. Кроме того, она не стала осуждать убийство Дарьи Дугиной и покушение на Захара Прилепина, заявив, что Киев «имеет на это право».

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    31 января 2024, 11:02 • Новости дня
    ЦАХАЛ под видом палестинцев убил трех боевиков в больнице Дженина

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переоделись в палестинцев, проникли в больницу Дженина на Западном берегу реки Иордан, после чего убили проходящих лечение троих боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», пишет Reuters.

    Известно, что около десяти израильских военных, переодетых в сотрудников больницы и ее посетителей, вооружились винтовками и проникли в медучреждение примерно в 5.30 утра по местному времени, передает «Коммерсант».

    По словам директора больницы доктора Наджи Наззала, израильские военные поднялись на третий этаж, вошли в палату, где лежали боевики, и «хладнокровно казнили их, выстрелив пулями прямо в головы».

    В заявлении ЦАХАЛа при этом указано, что три боевика прятались в больнице. По их словам, это «еще один пример циничного использования террористическими организациями гражданских территорий и больниц в качестве убежищ и живого щита».

    По данным издания, после убийства трех боевиков на улицы Дженина вышли «тысячи скорбящих».

    Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

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    31 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Посольство России: Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Латвии аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Основанием послужило то, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку в части говорения и аудирования, сообщает посольство России в Латвии.

    В Telegram-канале диппредставительства сообщается, что у супружеской пары имеется бессрочный статус инвалидов. К процедуре переоформления вида на жительство они приступили своевременно и, предоставив все необходимые документы, включая справку об окончании школы-интерната для глухонемых, запросили медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. В отводе им было отказало.

    Россияне ожидаемо не смогли набрать нужного количества баллов на экзамене, который включает такие разделы, как говорение и аудирование.

    Теперь их постоянный ВНЖ аннулирован. Пожилая пара получила предписание покинуть территорию Латвии. Супруги лишились права на получение социальных пособий, доступа к банковскому обслуживанию и возможности получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

    «Все эти бесчинства происходят вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, где четко сказано, что депортация лиц, проживших на территории государства более десяти лет, без веских причин недопустима», – добавили дипломаты.

    Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, латвийскому руководству следует знать, что российская сторона не простит и не забудет выдворения россиян из этой прибалтийской страны.

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    1 февраля 2024, 00:45 • Новости дня
    Хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно

    Хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну Koi, двигавшемуся в израильский порт

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» обстреляли ракетами американское торговое судно, следовавшее в Израиль, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, судно Koi направлялось в один из портов «оккупированной Палестины» и было атаковано несколькими противокорабельными ракетами, передает ТАСС со ссылкой на телеканала Al Masirah.

    Отмечается, что хуситы зафиксировали прямое попадание в судно.

    Сариа подчеркнул, что удар был нанесен через несколько часов после того, как американский эсминец Gravely в Красном море атаковал позиции хуситов.

    Ранее сообщалось, что хуситы пообещали продолжить атаковать корабли США и Британии в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против Йемена.

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    30 января 2024, 15:36 • Новости дня
    СМИ спрогнозировали срок перемирия между ХАМАС и Израилем

    Sky News Arabia: Сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие на время Рамадана

    Tекст: Александра Юдина

    Сделка между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает телеканал Sky News Arabia.

    По информации источников, сделка «включает перемирие в секторе Газа в течение месяца Рамадан» – в этом году он выпадает на 11 марта – 9 апреля, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    1 февраля 2024, 13:10 • Новости дня
    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль

    Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.

    Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.

    Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.


    Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.

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    31 января 2024, 13:14 • Новости дня
    Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные нанесли авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа в ответ на обстрел Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, вечером во вторник был зафиксирован ряд запусков из Сирии в сторону южной части Голанских высот, в ответ авиация обороны Израиля ночью в среду нанесла удары по военной инфраструктуре Сирии в районе Дераа, передает ТАСС.

    Ранее Израиль нанес ракетный удар по ряду военных объектов на территории Сирии со стороны оккупированных Голанских высот.

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    30 января 2024, 10:02 • Новости дня
    Россиян из «Би-2» поместили в центр временного содержания иностранцев в Бангкоке

    Пятеро россиян из «Би-2» находятся в центре временного содержания иностранцев в Бангкоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Таиланда сообщили о нахождении пятерых россиян из числа участников группы «Би-2» в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, заявили в консульском отделе посольства России в Таиланде.

    По сообщению дипмиссии, получено уведомление от иммиграционных органов Таиланда о том, что россияне находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро полиции Таиланда, передает ТАСС.

    Из документа следует, что российские граждане – флейтист и клавишник Ян Николенко, барабанщик Борис Лившиц, басист Максим Андрющенко, гитарист Андрей Звонков и аранжировщик Глеб Колядин – задержаны за нарушение трудового кодекса и 29 января прибыли в центр временного содержания.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».

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    30 января 2024, 17:50 • Новости дня
    Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Газы до полной победы

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы», заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

    Нетаньяху, комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, подчеркнул, что Израиль не завершит войну до полного уничтожения всех «палестинских боевиков» и возвращения заложников, передает ТАСС.

    Премьер Израиля добавил, что ЦАХАЛ не будет выведен, а также тысячи террористов-заключенных не будут освобождены. «Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», – заявил Нетаньяху.

    Ранее СМИ сообщили, что сделка между ХАМАС и Израилем может включать перемирие в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан.

    До этого стало известно, что палестинское движение получило предварительное предложение по освобождению заложников, согласованное в ходе переговоров с участием Египта, Израиля, Катара и США в Париже.

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    30 января 2024, 10:28 • Новости дня
    Al Arabiya: Израиль может договориться с ХАМАС о выводе войск из сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль может договориться с радикальным палестинским движением ХАМАС и вывести войска из основных городов сектора Газа, заявили на канале Al Arabiya.

    По словам палестинского источника, есть предварительное согласие по поводу деталей первой фазы новой сделки по обмену заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, передает ТАСС.

    Более того, согласно условиям сделки, Израиль должен вывести военных из городов сектора Газа для их размещения на пограничных пунктах.

    Информатор Al Arabiya добавил, что при достижении договоренностей ХАМАС будет ежедневно освобождать одного израильского заложника в обмен на 30 палестинцев, содержащихся в тюрьмах еврейской страны.

    Уточняется, что третья фаза сделки будет включать освобождение захваченных радикалами израильских офицеров.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

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    30 января 2024, 23:24 • Новости дня
    При обстреле жилого дома в секторе Газы погибли 11 человек

    При обстреле жилого дома в центральной части сектора Газы погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Жилой дом попал под обстрел израильских войск в одном из районов города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

    При ударе погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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    31 января 2024, 05:02 • Новости дня
    При обстрелах города Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли 17 человек

    При обстрелах израильскими войсками города Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли не менее 17 челове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских обстрелов города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа, погибли как минимум 17 человек, сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца.

    Отмечается, что израильские военные осадили здание организации и больницу «Аль-Амаль», расположенные в центре Хан-Юниса, и вынуждают находящихся внутри «эвакуироваться под угрозой применения оружия и артобстрела», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Отмечается, что в ходе обстрелов города ВВС Израиля применили осветительные бомбы.

    Ранее сообщалось, что при обстреле жилого дома в секторе Газы погибли по меньшей мере 11 человек, еще несколько пострадали.

    При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».

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