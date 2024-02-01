МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»

МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения

Tекст: Антон Антонов

Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».

Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.

