Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.5 комментариев
МИД заявил о страхе авторов «шоу» вокруг «Би-2»
МИД счел отказ допустить российскую прессу к «Би-2» свидетельством того, что авторы «шоу» боятся разоблачения
Авторы «шоу» вокруг группы «Би-2» боятся разоблачения, поэтому российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы в Тель-Авиве, заявил МИД России.
Пресс-конференция организована МИД Израиля. Российское ведомство заявило, что «с пониманием относится к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что участники группы могли встретиться с российским консулом после задержания в Таиланде, но сами отказались от такой возможности, передает ТАСС со ссылкой на «360».
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и депортировали из страны.