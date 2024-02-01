США одобрили удары по иранским целям в Ираке и Сирии

Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.0 комментариев
Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.64 комментария
Депутат Матвейчев объяснил юридические последствия для оказывающей финансовую помощь ВСУ писательницы Людмилы Улицкой
Российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.
«Закон о конфискации имущества, который только-только был принят, как раз относится к таким случаям. В нем речь идет не только о фейках, но и о любой дискредитации, любой помощи врагу. В том числе донаты ВСУ полностью подпадают под этот закон», – говорит Матвейчев.
Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.
«Поэтому и госпожа Улицкая, и иные лица, ведущие себя подобным образом, подвергнутся по этому закону конфискации того имущества и той собственности, которая послужила орудием для помощи нашим врагам или орудием в их дискредитации нашего правительства, наших Вооруженных сил. Если продажа от книг, как она сказала, идет на это, то и книги, и иное имущество будет у нее конфисковано. Закон как раз именно это и регулирует», – объяснил депутат.
Ранее жительницу Хабаровска суд приговорил к восьми годам лишения свободы за государственную измену. Уточняется, что хабаровчанка отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.
Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной
Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».
Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.
В среду стало известно, что США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.
Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.
ТАСС: В расчете ЗРК Patriot, атаковавшего Ил-76, могли быть американцы
Источник ТАСС заявил, что обычно это смешанные расчеты, причем украинцы занимают там нижние должности. Западные специалисты, включая американцев, находятся на управлении и станциях наведения, а украинские боевики допускаются как водители или на транспортно-заряжающие машины.
В настоящее время Россия устанавливает лиц, которые входили в расчет ЗРК, сбивший российский самолет, добавил представитель оперативных служб.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что действия американского президента Джо Байдена сделали американцев соучастниками кровавой трагедии с атакой ВСУ на самолет Ил-76.
РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»
«На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».
Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».
«Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.
Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.
Губернатор Севастополя сообщил, что ВС России отразили массированную атаку на город
В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что предварительно было сбито шесть украинских ракет над городом, в районе улицы Федоровской обломки ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» от обломков пострадало 12 строений: выбиты стекла, повреждены заборы. Жертв и пострадавших среди населения нет.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили свыше двух десятков украинских беспилотников.
Тарасова рассказала, что сделала бы на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой
Тарасова в интервью «Матч ТВ» отказалась давать оценку действиям Тутберидзе, но призналась, что на ее месте сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Валиеву в суде. Тарасова удивилась словам коллеги и отметила, что тренер не могла не знать, кто защищал Валиеву в суде: «Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде».
Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.
«Сердечно и искренне поздравляю вас с праздником – с днем интронизации», – сказал глава государства, обращаясь к патриарху. «Пятнадцать лет. Думаю, вы даже не заметили, как эти пятнадцать лет пролетели. <…> Спасибо вам за ваши труды», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
Веллер в беседе с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил, что такое развитие событий было бы предпочтительным с точки зрения «безопасности соседей России». Запись разговора опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
При этом «Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно» писатель отнес к Китаю, а «остальное», по его мнению, «развалится на несколько частей». На этой территории, прежде всего в Западной Сибири, полагает Веллер, возникнут сырьевые районы.
«Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет сельским хозяйством», – сказал писатель. Центральная Россия, по его мнению, «вообще будет никому не нужна», ее заселят мигранты, и «вообще все кончится».
Он сказал также, что выступает против политики России начиная с конца 2013 – начала 2014 года, когда Крым воссоединился со страной. Писатель заверил, что поддерживает Украину.
Ранее писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами призналась, что перечисляет гонорары на Украину. В Госдуме заявили, что за это Улицкая может лишиться и своих гонораров, и книг в России.
Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма
Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.
В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.
Один из судей CAS по делу о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за допинг не был согласен с итоговым решением
Судья настаивал на позиции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которой спортсменку столо дисквалифицировать на два года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Однако в итоге CAS удовлетворил требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировать спортсменку на четыре года.
Отмечается, что отстранение Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года, а все результаты фигуристки с этого числа аннулируются. На основании решения CAS ISU сместил переместил сборную России с первого места в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине на третье место.
Ранее сообщалось, что фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду, эмоционально отреагировала на лишение российской сборной золота Олимпиады-2022.
СК сообщил подробности убийства бойца смешанных единоборств Магомедрасула Мутаева
Как сообщили в пресс-службе, 31 января в вечернее время неизвестный возле жилого дома, расположенного по Гапцахской улице в Махачкале, произвел в 21-летнего местного жителя не менее семи выстрелов, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина скончался еще по пути следования в медучреждение от полученных огнестрельных ранений. По факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств компании Fight Nights Магомед Мутаев был убит в центре Махачкалы на улице Гапцахской возле подъезда собственного дома.
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций
Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.
Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.
Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.
В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.
В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.
Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».
Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».
После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».
Фигуристка Анна Щербакова отписалась в соцсетях от тренера Этери Тутберидзе после ее слов о допинге Камилы Валиевой
На отписку Щербаковой от своего тренера обратили внимание интернет-пользователии, при это сама Тутберидзе по-прежнему подписана на Щербакову, сообщает «МК».
Тутберидзе заявила, что антидопинговые службы в течение двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, а по итогам разбирательств осталось много вопросов.
Тренер подчеркнула, что она больше всего хотела, чтобы было проведено доскональное расследование, даже если «это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».
По словам Тутберидзе, она всегда предупреждает родителей своих воспитанников осторожно относиться к приему лекарств, даже если это препараты от простуды.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.
После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.
В случае если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, вся мировая система судоустройства оказалась бы сломана, а суд продемонстрировал бы свою ангажированность и предвзятость, заявил Рогов РИА «Новости».
Рогов предупредил, что киевский режим теперь может решиться на месть принимавшим решение судьям.
Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что принятое Международным судом ООН решение отклонить большинство претензий Украины к России стало большим провалом Киева в Гааге.
Лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года
Мишель на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что пакет поддержки Украины выделен на ближайшие четыре года, передает ТАСС.
Напомним, 1 февраля в ЕС проходит экстренный саммит по вопросу финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов. Венгрия ранее блокировала выделение Киеву 50 млрд евро.