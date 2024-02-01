Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
В Кремле заявили о внимании к саммиту Евросоюза 1 февраля
Песков: Кремль следит за информацией по сегодняшнему саммиту ЕС
В Кремле отслеживают информацию по проходящему 1 февраля саммиту ЕС, где планируется рассмотреть вопрос о выделении помощи Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что Киев продолжает испытывать проблемы так же, как и коллективный Запад, передает ТАСС.
Ранее Reuters сообщал, что на саммите представители ЕС планируют объявить о планах «срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет».