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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

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    1 февраля 2024, 13:49 • Новости дня

    В Кремле заявили о внимании к саммиту Евросоюза 1 февраля

    Песков: Кремль следит за информацией по сегодняшнему саммиту ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле отслеживают информацию по проходящему 1 февраля саммиту ЕС, где планируется рассмотреть вопрос о выделении помощи Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Киев продолжает испытывать проблемы так же, как и коллективный Запад, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что на саммите представители ЕС планируют объявить о планах «срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет».

    31 января 2024, 12:28 • Новости дня
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

    Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    @ FAISAL AL BALUSHI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе отметили «дисбаланс с боеприпасами» в пользу России, в связи с этим Брюссель планирует нарастить военные поставки Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав Минобороны стран сообщества.

    По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

    При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

    Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

    Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

    При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

    Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

    Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    31 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова сочла чудовищными слова Борреля

    Захарова о словах Борреля: Из века в век Запад думает, как всех поссорить

    Захарова сочла чудовищными слова Борреля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, назвавшего «ошибочными» идеи о возможном примирении сторон конфликта на Украине, являются чудовищными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ну, это же Боррель», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    При этом представитель российского внешнеполитического ведомства поинтересовалась, «ошибочными» эти ожидания были «в 22-м году какого века». «У нас же из века в век одно и то же. Как всех поссорить, думает Запад», – передает ТАСС слова Захаровой.

    Внеся раздор, Запад потом не позволяет помириться и жить нормально, препятствует стабильному сосуществованию, подчеркнула спикер МИД России.

    Напомним, Боррель заявил ранее, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта «ошибочны» и не должны влиять на политику ЕС на украинском направлении. Он выразил сомнения в том, что Россия ищет компромисс для разрешения этого кризиса.

    Москва неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине, никогда не отказывалась от мирного решения конфликта и заявляла, что после выполнения целей спецоперации россияне и украинцы будут жить, как и положено братьям и добрым соседям. При этом подчеркивалось, что переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    30 января 2024, 16:28 • Новости дня
    В ЕК не придумали способа передачи Киеву доходов от активов России

    Представитель ЕК заявил, что механизма передачи Украине доходов от активов России нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине, сроков по урегулированию этого вопроса тоже нет, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд заявил, что в ЕК приветствуют принципиальное соглашение стран ЕС по предложению передачи доходов от российских активов на специальный счет в бюджет Евросоюза, но для того, чтобы они были использованы для Украины, Еврокомиссия готовит следующие шаги, точного тайминга пока нет, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    До этого комитет по международным отношениям Сената США поддержал закон о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Между тем глава Банка Италии Фабио Панетт предупредил, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    31 января 2024, 14:34 • Новости дня
    Захарова: ЕС опасается последствий изъятия российских активов

    Захарова: ЕС опасается жестких шагов России в ответ на изъятие российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз понимает, что Россия чрезвычайно жестко ответит на конфискацию ее замороженных активов, что останавливает Брюссель от этого шага, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что у Евросоюза уже стало навязчивой идеей залатать дыру в бюджете за счет российских активов, но в ЕС понимают, что ответ России в случае конфискации этих денег будет чрезвычайно жестким, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва будет рассматривать конфискацию своих активов со стороны ЕС как акт торговой войны, а не только как банальное воровство. Она подчеркнула, что любые попытки конфискации принадлежащих России средств, станут грубым нарушением международного права.

    Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что в Еврокомиссии не разработан никакой механизм передачи доходов от реинвестирования замороженных российских активов Украине.

    В Совете ЕС заявили, что послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины».

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва зеркально ответит в случае, если Запад решит осуществить изъятие российских активов.

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    31 января 2024, 18:42 • Новости дня
    Поставки сельхозпродукции с Украины в ЕС ограничат «экстренными остановками»

    В Еврокомиссии предложили механизм для ограничения импорта сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия в предложении о продлении свободного ввоза товаров с Украины предложила ввести механизм экстренной остановки импорта «чувствительных» товаров, следует из документа ЕК.

    Отмечается, что экстренный механизм остановки, который призван стабилизировать импорт на уровне средних показателей 2022 и 2023 годов, предусмотрен для наиболее чувствительной продукции – мяса птицы, яиц и сахара, передает РИА «Новости».

    В частности, если импорт этой продукции превысит данные показатели, то это приведет к восстановлению пошлин для гарантии того, чтобы импорт сильно не превышал показатели предыдущих лет.

    Также в ЕК указали, что такое предложение поступило на фоне нарастающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые угрожают блокировать европейские столицы и требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета. Также фермеры из Франции пожаловались на дешевую украинскую курятину.

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    29 января 2024, 22:53 • Новости дня
    В ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы стран Европейского союза предварительно согласовали предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на «реконструкцию Украины», сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

    Послы ЕС предварительно согласовали использование доходов замороженных активов для «поддержки реконструкции Украины», сообщило председательство, передает ТАСС.

    Ранее глава Банка Италии Фабио Панетт заявлял, что конфискация ЕС прибыли от российских активов снизит привлекательность евро.

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    1 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Российский дипломат: ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет

    Российский дипломат при ЕС Логвинов заявил, что ЕС в прежнем виде больше нет и никогда не будет

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз, каким помнят его по прошлым годам многие россияне, прекратил свое существование, сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

    По его словам, прежнего Евросоюза, каким все его знали и к какому привыкли, уже не существует и больше никогда будет, передает ТАСС.

    Логвинов добавил, что европейской бюрократии в данный момент выгодна так называемая российская угроза.

    По его мнению, такой тезис используется для перераспределения власти в пользу Брюсселя и максимального ослабления суверенитета входящих в сообщество государств.

    Ранее в статье The Wall Street Journal (WSJ) говорилось, что руководство стран ЕС опасается риска конфликта с Россией в случае, если Москва одержит победу

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    29 января 2024, 16:59 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет ЕС ввел санкции в отношении четырех физических и одного юридического лица из России, в том числе Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной.

    В заявлении отмечается, что под санкции попали «трое сотрудников российской судебной системы», Лига безопасного интернета и руководитель организации Екатерина Мизулина, передает ТАСС.

    Кроме того, Совет ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев, до 31 июля, санкции ЕС против России.

    В декабре депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщал о подготовке Евросоюзом двух новых пакетов санкций против России.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете санкций ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Россия ввела ответные меры против ЕС.

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    30 января 2024, 12:27 • Новости дня
    В ЕС собрались объявить об ускорении поставок снарядов Киеву

    Reuters: Представители ЕС объявят об ускорении поставок снарядов Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза на саммите 1 февраля объявят о планах «срочно ускорить поставки Украине снарядов и ракет», пишет Reuters.

    Согласно проекту итогового заявления саммита, союз собирается объявить об ускорении поставок и пообещать продолжать «своевременную, предсказуемую и устойчивую военную помощь Киеву», передает ТАСС.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

    Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

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    30 января 2024, 17:33 • Новости дня
    В ЕС назвали истраченную сумму на повышение военной мобильности

    ЕС истратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он пояснил, что ЕС вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза с 2018 года. При этом Боррель подчеркнул, что «конфликт на Украине показал, что этого недостаточно» и необходимо сделать больше для обеспечения безопасности ЕС, передает ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны.

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    31 января 2024, 14:15 • Новости дня
    Пекин заверил, что продолжит поддерживать Москву по украинскому вопросу

    В Китае заверили, что продолжат поддерживать Россию по украинскому вопросу

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны, заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь.

    По его словам, США и Европа продолжают давить на китайскую сторону, однако даже в сложившейся ситуации Пекин не собирается отказываться от установленной политики и намерен продолжить нормальное российско-китайское сотрудничество, передает ТАСС.

    Дун Цзюнь отметил, что такого решения будут придерживаться власти Китая несмотря на то, что под ударом оказалось оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему Китай игнорирует Украину.

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    31 января 2024, 14:14 • Новости дня
    В ЕС назвали помощь Киеву главной темой экстренного саммита

    Глава Европейского совета назвал помощь Киеву главной темой саммита ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станет главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля, следует из заявления главы Европейского совета Шарля Мишеля лидерам Евросоюза.

    По данным пресс-службы Евросовета, в заявлении впервые нет упоминания общей суммы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро на ближайшие четыре года, передает ТАСС.

    Также указано, что первым и главным приоритетом стал среднесрочный пересмотр рамочного многолетнего бюджета ЕС, достижение соглашения по которому имеет жизненное значение для репутации ЕС и обязательств предоставления стабильной помощи Украине.

    Кроме того, Мишель отметил, что представители ЕС могут воспользоваться возможностью срочно рассмотреть все аспекты военной помощи Украине, что включает поставки боеприпасов в соответствии с решением Европейского совета в марте 2023 года и доработку инструментов ЕС для поставок военной помощи в более сжатые сроки в дополнение к прямым поставкам от ЕС.

    Напомним, лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине.

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    1 февраля 2024, 11:41 • Новости дня
    Давление Брюсселя на Венгрию объяснили страхом ЕС перед Россией

    WSJ: ЕС опасается столкновения с Россией в случае ее победы в конфликте с Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Угрозы и жесткий тон со стороны лидеров Евросоюза в адрес Венгрии, блокирующей выделение 50 млрд евро помощи киевскому режиму, объясняются опасениями в ЕС, что их безопасность окажется под угрозой, пишут американские СМИ.

    В статье The Wall Street Journal (WSJ) говорится, что руководство стран ЕС опасается риска конфликта с Россией в случае, если Москва одержит победу, а потому давление на Венгрию усиливается, передает ТАСС.

    Напомним, согласование финансовой помощи Украине и срочных поставок снарядов станет главной темой экстренного саммита ЕС 1 февраля.

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