В Кремле заявили о внимании к саммиту Евросоюза 1 февраля

В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева

Боррель: Евросоюз намерен изменить «дисбаланс с боеприпасами» в пользу Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, между Россией и Украиной «существует сильный дисбаланс в огневой мощи». Боррель добавил, что «это должно быть исправлено», передает РИА «Новости».

При этом дипломат призвал четко понимать, где ЕС находится в вопросах поставки боеприпасов.

Он уточнил, что министрам обороны стран ЕС предложат рассказать о том, что уже было сделано и что в планах, чтобы понять общую картину о необходимых действиях для обеспечения Украины. Итоги планируется подвести к марту и затем к концу 2024 года.

Между тем Боррель не стал отвечать на вопрос украинских журналистов о прошлых обещаниях ЕС предоставить Киеву 1 млн снарядов. Он заявил, что «о цифрах» будет говорить только после встречи».

При этом, по его словам, вопрос поставок оружия станет главной темой встречи министров, передает ТАСС.

Также главы оборонных ведомств оценят перспективы расширения на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого страны ЕС получают компенсации своих поставок вооружений Украине.

Ранее Боррель заявил, что Киеву необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.