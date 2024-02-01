В Грозном разработали систему автоматического наведения для боевых роботов

В грозненском КБ разработали систему автоматического наведения для боевых роботов, которая наводится на блики тепловизоров

Tекст: Денис Тельманов

«Система автоматического наведения улавливает блики (тепловизоров}, далее происходит выравнивание турели на обнаруженную цель и автоматически открывается огонь», – объяснили разработчики суть работы системы, передает ТАСС.

Они добавили, что тепловизоры в отличие от активной оптики, которая работает в инфракрасном режиме, работают в пассивном режиме и ничего не излучают. Однако они оснащены стеклами, которые бликуют.

«Мы научились определять эти блики», – подчеркнули в конструкторского бюро «Талламхо».

Там отметили, что существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении разработки для создания боевых роботизированных платформ.

КБ «Талламхо» («Следопыт») создано в 2022 году и базируется в Грозном под эгидой команды главы Чечни Рамзана Кадырова.

