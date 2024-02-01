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В Грозном разработали систему автоматического наведения для боевых роботов
В грозненском КБ разработали систему автоматического наведения для боевых роботов, которая наводится на блики тепловизоров
Российские специалисты конструкторского бюро «Талламхо» разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которая будет применяться для создания боевых роботизированных платформ на базе турели.
«Система автоматического наведения улавливает блики (тепловизоров}, далее происходит выравнивание турели на обнаруженную цель и автоматически открывается огонь», – объяснили разработчики суть работы системы, передает ТАСС.
Они добавили, что тепловизоры в отличие от активной оптики, которая работает в инфракрасном режиме, работают в пассивном режиме и ничего не излучают. Однако они оснащены стеклами, которые бликуют.
«Мы научились определять эти блики», – подчеркнули в конструкторского бюро «Талламхо».
Там отметили, что существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении разработки для создания боевых роботизированных платформ.
КБ «Талламхо» («Следопыт») создано в 2022 году и базируется в Грозном под эгидой команды главы Чечни Рамзана Кадырова.