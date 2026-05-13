Польша заявила о «перехвате» российского самолета Ил-20 над Балтийским морем

Польша заявила о якобы перехвате российского самолета Ил-20 над Балтийским морем
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители ВВС Польши якобы перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над акваторией Балтийского моря.
Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил об инциденте в социальных сетях, передает РИА «Новости».
«Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20», – сообщил глава военного ведомства.
По словам руководителя министерства, борт следовал с выключенным транспондером. В качестве подтверждения он опубликовал фотографию российского самолета над поверхностью моря. Оперативное командование вооруженных сил Польши уточнило, что нарушения государственных границ не зафиксировано, после чего истребители вернулись на аэродромы.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что все полеты отечественной авиации проходят в строгом соответствии с международными правилами. Воздушные суда перемещаются над нейтральными водами, не допуская опасного сближения с иностранными бортами.
